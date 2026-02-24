"Wildfremd": Anne Wünsche widerspricht Dating-Klischees

Anne Wünsche (34) hat ein Thema angesprochen, das beim Dating immer wieder für Diskussionen sorgt: Wer soll beim ersten Treffen die Rechnung übernehmen? Die Influencerin machte in einem Instagram-Reel deutlich, dass sie von der klassischen Erwartung, der Mann müsse automatisch zahlen, nichts hält. "Jetzt mal ganz im Ernst, können wir bitte mal über dieses Thema reden?", begann die dreifache Mutter ihr Video. Sie stellte klar: "Es gibt kein Recht, dass er für mich bezahlen muss. Ich bin wildfremd, er kennt mich nicht." Dating sei ohnehin schon schwierig genug, für Männer könne es aber zusätzlich teuer werden, wenn sie bei jedem ersten Date die komplette Rechnung begleichen sollen.

Mit einer ironischen Frage brachte Anne ihre Haltung auf den Punkt: "Nach einem halben Jahr Insolvenz anmelden, oder was?" Die Wahlberlinerin betonte, dass es beim ersten Treffen noch keine gemeinsame Basis gebe. "Es gibt noch nichts, was wir in unserem Leben irgendwie geteilt haben. Wir wissen nicht mal, ob wir zueinanderpassen", betonte sie. Statt starrer Rollenbilder wünscht sich die dreifache Mutter mehr Fairness und Gleichberechtigung beim Dating. Ihr Vorschlag: "Was ich cool finde, ist, wenn man sich das irgendwie teilt. Einer zahlt das Restaurant, der andere die Bar. Oder man teilt sich das einfach."

Erst vor Kurzem sprach Anne selbst ganz offen über ihren Beziehungsstatus. In einer Instagram-Story verriet die Influencerin, dass ihr letzter Flirt schon wieder vorbei ist. Zu den Gründen wollte sie sich nicht näher äußern, stellte aber klar: "Hat von meiner Seite aus leider nicht so gepasst. Aber es ist ein toller Mann. Nur nicht meiner – ich wünsche ihm nur das Beste." Für den zu diesem Zeitpunkt anstehenden Valentinstag suchte Anne sogar öffentlich nach Ideen, wie sie diesen Tag als Single verbringen könne.

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, OnlyFans-Creatorin

