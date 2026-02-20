Kein Safe-Sex: Bonnie Blue nahm DNA-Proben von 400 Männern

Bonnie Blue (26) packt nach ihrem skandalösen Zucht-Event aus, was wirklich hinter den Kulissen ablief. Die OnlyFans-Bekanntheit wurde am 7. Februar in einem Luxus-Anwesen nahe London mit rund 400 Männern intim – nach eigenen Angaben komplett ohne Schutz. Jetzt verrät das Model gegenüber OK!, wie sie mit den möglichen Folgen wie Schwangerschaft und Krankheiten umgehen will. Auf die Frage, wie sie mit einer möglichen Schwangerschaft umgehen würde, antwortet Bonnie zunächst: "Das ist ein Problem für einen anderen Tag." Dennoch betonte das Model, dass es sich über die Konsequenzen Gedanken gemacht habe und die Männer im Fall einer Schwangerschaft "natürlich" kontaktieren würde. "Deshalb habe ich an dem Tag DNA-Proben gesammelt", erklärt sie und fügt hinzu, dass es ihr wichtig gewesen sei, "sich diesmal an mehr als nur deren Penisgröße zu erinnern".

Laut Bonnie wurden alle teilnehmenden Männer vor dem Event auf sexuell übertragbare Krankheiten getestet. Sie selbst plane, sich zu einem späteren Zeitpunkt auf Geschlechtskrankheiten und eine mögliche Schwangerschaft testen zu lassen. "Es wurden keine zusätzlichen Vorsichtsmaßnahmen getroffen, außer dem üblichen Zeug – rasieren und duschen", verrät sie. Überraschend positiv äußert sich die 26-Jährige über ihr körperliches Befinden nach dem Event: "So hydriert habe ich mich noch nie gefühlt, und ich schreibe das der Menge an Flüssigkeit zu, die in mir verblieben ist." Die Veranstaltung sei genau so verlaufen, wie sie es erwartet habe. "Ich wusste immer, dass ich nicht in die Tausender gehen würde, da der Fokus des Events darauf lag, gefüllt zu werden, und nicht das Zählen von Mengen", so Bonnie.

Das Event fand am Samstag, dem 7. Februar, in einem Luxus-Anwesen bei London statt – ursprünglich war es für den 17. Januar geplant. Bonnie verschob die Veranstaltung jedoch, um sie besser mit ihrem Menstruationszyklus abzustimmen. "Jungs, es tut mir so leid, dass ich mein letztes Event verschoben habe, aber das liegt daran, dass ich euch die Gelegenheit geben will, Daddy zu werden", teilte sie ihren Followern mit. Die Britin hat sich bereits einen Namen gemacht, indem sie Grenzen austestet: Sie gab an, an einem einzigen Tag mit 1.057 Männern geschlafen zu haben – möglicherweise ein Weltrekord. Nun sagt Bonnie, dass sie sich "großartig" fühle.

Anzeige Anzeige

Instagram / bonnieblue Bonnie Blue, Erotikmodel

Anzeige Anzeige

Instagram / bonnieblue OnlyFans-Bekanntheit Bonnie Blue, Mai 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / bonnie_blue_xox Bonnie Blue, Pornodarstellerin