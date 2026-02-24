Loyalitätsdrama: Stichelt Pietro Lombardi gegen Stefano?

Pietro Lombardi (33) macht seinem Frust im Netz Luft! In seiner Instagram-Story teilt der Sänger jetzt ein Selfie und dazu die deutlichen Worte: "Loyalität gegeben. Realität zurückbekommen. Willkommen im echten Leben. Manche wählen Reichweite über Loyalität." Namen nannte Pietro dabei zwar nicht, doch seine Community ist sich sicher, wen er damit meint. Unter seinen neuesten Beiträgen fällt ein Name immer wieder: Social-Media-Star Stefano Zarrella (35). Der Zeitpunkt des Posts sorgt zusätzlich für Gesprächsstoff, denn nur kurz davor war Stefano in einem neuen Video mit Pietros Ex-Frau Sarah Engels (33) und ihrem Mann Julian (32) zu sehen, wie unter anderem der Express berichtet.

In dem Clip auf Stefanos Kanal stehen eigentlich gute Laune und Pasta auf dem Programm: Der Food-Influencer kocht gemeinsam mit Sarah und Julian ein Pastagericht mit reichlich Avocado, in den Storys des Kölners wird viel gelacht und geschnippelt. Während die drei in der Küche Spaß haben, brodelt im Hintergrund allerdings die Kommentarspalte. Mehrere Fans von Pietro fühlen sich an den Kopf gestoßen und unterstellen Stefano mangelnde Loyalität. "Auf jeden Fall sehr loyal gegenüber Pietro Lombardi. Seinen Bro für Klicks verkauft. Traurig!", heißt es etwa unter dem Video.

Die enge Verbindung zwischen Pietro und Stefano zeigte sich einst in zahlreichen gemeinsamen Projekten, etwa in witzigen Social-Media-Clips. Umso genauer hören Fans nun hin, wenn Pietro über Freundschaften im Showbusiness spricht. Im "Die Pochers! Frisch recycelt"-Podcast betonte er vor Kurzem, dass Comedian Oliver Pocher (48) sein einziger echter Freund in der Branche sei und er von ihm noch nie enttäuscht worden sei. Stefano wiederum ist als lebenslustiger Gastgeber und Familienmensch bekannt, zeigt im Netz regelmäßig Treffen mit seinem Bruder Giovanni und gemeinsamen Freunden – und lädt dafür immer wieder prominente Gäste in seine Küche ein, mit denen er gemeinsam kocht und plaudert.

Instagram / stefanozarrella Stefano Zarrella und Pietro Lombardi im September 2020

Instagram / stefanozarrella Stefano Zarrella, Sarah und Julian Engels, Februar 2026

Coldrey, James Oliver Pocher und Pietro Lombardi, März 2017 in Berlin