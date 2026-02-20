Edith Stehfest zeigt Reue nach Fremdgehvorwürfen gegen Eric

Edith Stehfest (30) hat sich nach ihren öffentlichen Fremdgehvorwürfen gegen ihren Ex-Mann Eric Stehfest (36) jetzt erstmals selbstkritisch zu ihrem Verhalten geäußert. Im Interview mit Blitzlichtgewitter zeigt die 30-jährige Schauspielerin und Reality-TV-Teilnehmerin offen Reue und bezeichnet ihre Anschuldigungen als Fehler. "Das war nicht der Moment meiner glanzvollen Sternstunden", gibt sie zu und erklärt weiter: "Ich möchte doch, dass der Vater meiner Kinder gestärkt ist und cool und entspannt für meine Kids da ist. Da muss ich sagen, war das wirklich eine Verletzung, die ich in seine Richtung nicht noch mal hätte schmeißen müssen." Besonders das Wohl ihrer beiden gemeinsamen Kinder stehe für sie im Vordergrund, weshalb sie ihr Verhalten nun bereue.

Die Schauspielerin räumt ein, erst im Nachhinein verstanden zu haben, dass ihre öffentlichen Vorwürfe niemandem geholfen haben. "Das habe ich aber auch erst danach verstanden, dass es nichts bringt, wenn wir uns schwach machen", erklärt Edith. Sie betont, dass sie und Eric bereits die Entscheidung getroffen hätten, als Paar kein gutes Match mehr zu sein, weshalb man sich gegenseitig nicht noch weiter schwächen müsse. "Ist auf jeden Fall nichts, worauf ich jetzt stolz bin", sagt sie offen. Bislang hat sich der 36-Jährige zu dem Reuegeständnis seiner Ex-Frau noch nicht geäußert.

Edith und Eric hatten ihre Trennung vor laufenden Kameras bei Promis unter Palmen öffentlich gemacht und betont, als Elternteam weiterhin für ihre Kinder da sein zu wollen. Doch statt einer versöhnlichen Atmosphäre kam es schnell zu heftigen Auseinandersetzungen zwischen den beiden. Während der Show hatte die ehemalige Promi Büßen-Kandidatin schwere Vorwürfe gegen den Vater ihrer Kinder erhoben und behauptet, er habe sie mehrfach betrogen, sogar während ihrer Schwangerschaft. Eric hatte die Anschuldigungen damals vehement zurückgewiesen und als Lüge bezeichnet. Das einstige Paar geriet zudem wegen alltäglicher Themen wie der Kinderbetreuung aneinander und lieferte sich vor den Kameras heftige Streitereien.

IMAGO / STAR-MEDIA Eric und Edith Stehfest, Realitystars

IMAGO / BOBO Edith Stehfest, Reality-TV-Bekanntheit

Joyn Eric und Edith Stehfest bei "Promis unter Palmen" 2026