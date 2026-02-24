Rassismus: "#CoupleChallenge"-Chika erhebt schwere Vorwürfe

Chika Ojiudo-Ambrose machte gemeinsam mit ihrer Frau Carina Nagel bei #CoupleChallenge mit – doch die Reality-TV-Bekanntheit hat während der Dreharbeiten offenbar eine sehr unangenehme Erfahrung gemacht. Jetzt packt sie auf Instagram aus und erzählt ihren Followern von Situationen, in denen sie sich rassistisch beleidigt gefühlt habe. "Bei #CoupleChallenge gab es die eine oder andere Situation, wo ich mich rassistisch sehr beleidigt gefühlt habe. Ich kann euch ja mal ein paar davon erzählen, okay?", beginnt Chika ihre Story. Sie betont dabei, dass es nicht gegen Marko gehe und auch Joshi Josh ihre Aussagen bezeugen könne.

Konkret wird die Auswanderin in ihren Vorwürfen, bleibt aber bei den Namen vage. Laut Chika soll ein betrunkener Kandidat Aussagen getroffen haben wie: "Mach mal das 'Schwarzen-Geräusch', mach mal, mach mal!" Außerdem habe er angeblich gesagt: "Ey, hahaha, ich bin auch untenrum schwarz, halber Afrikaner." Als Chika oder ihre Frau Carina die Äußerungen ansprachen, habe der Kandidat sich verteidigt und erklärt: "Hey, das lass' ich mir nicht nachsagen. Meine Ex ist doch schwarz."

Das Thema gehe ihr sehr nahe, betont Chika in ihrer Story. Wichtig sei ihr gewesen, das Erlebte auszusprechen und ein Zeichen zu setzen. "Für mich war es wichtig, das jetzt auszusprechen für jeden, der das da draußen mitmacht. Immer den Mund aufmachen, immer sofort was dagegen sagen, niemals schlucken", erklärt sie weiter.

Anzeige Anzeige

Instagram / chikaojio Chika Ojiudo-Ambrose, August 2025

Anzeige Anzeige

RTLZWEI Marko und Aleks Petrovic, "#CoupleChallenge" 2026

Anzeige Anzeige