BAFTA-Tribut sorgt für Ärger: Verstorbener Eric Dane fehlt

Bei der diesjährigen BAFTA-Verleihung sorgt das traditionelle "In Memoriam"-Segment für reichlich Ärger bei den Zuschauern. Während Sängerin Jessie Ware auf der Bühne einen emotionalen Song performt und im Saal andächtige Stille herrscht, läuft im Hintergrund das Gedenkvideo für verstorbene Filmschaffende. Doch viele Fans suchen einen Namen vergeblich: Eric Dane (†53). Etliche User machten daraufhin ihrem Frust noch während der Show auf X Luft und fragten fassungslos, warum der beliebte Serienstar in der Ehrung nicht auftaucht.

"Kein Eric Dane?", schreibt ein Nutzer knapp. Ein anderer fragt entgeistert: "Moment mal, warum war Eric Dane nicht in diesem Tributvideo? #BAFTAs". Mehrere User kritisieren außerdem, dass in dem Clip teilweise drei Namen gleichzeitig eingeblendet wurden und die Kamera häufiger Jessie Ware als die verstorbenen Stars zeigte. "Ich würde lieber weniger von Jessie sehen und mehr von den Namen. Instrumental nächstes Mal, keine Performance", heißt es in einem verärgerten Kommentar. Viele Fans betonen online, dass sie Eric zumindest kurz im Gedenksegment erwartet hätten – selbst wenn er vor allem als TV-Gesicht und nicht als Filmstar bekannt war.

Eric, der vor allem durch seine Rollen in erfolgreichen Serien international bekannt wurde, wirkte im Laufe seiner Karriere aber immer wieder auch in Kinoproduktionen mit, darunter "Valentinstag" und "Marley & Ich". Zudem wird der Schauspieler posthum im Film "Family Secrets" zu sehen sein, für den es bisher noch keinen Starttermin gibt. Eric starb am 19. Februar 2026 im Alter von 53 Jahren an den Folgen von amyotropher Lateralsklerose, besser bekannt als ALS. Eric hinterlässt zwei Kinder.

Imago Eric Dane bei der Premiere von "Countdown", Juni 2025

Imago Eric Dane als "Grey's Anatomy"-Doktor Marc Sloan

