Diese Tätowierung wäre ein absolutes No-Go für Robert Geiss

Robert Geiss (62) denkt darüber nach, sich sein erstes Tattoo stechen zu lassen – und macht sich dazu bereits konkrete Gedanken. Während seine Frau Carmen Geiss (60) und die beiden gemeinsamen Töchter schon tätowiert sind, hat sich der Realitystar bisher noch nicht für eine dauerhafte Körperkunst entschieden. Gegenüber Promiflash verriet Robert jetzt, welche Art von Tätowierung für ihn absolut nicht infrage kommt. "Ein absolutes No-Go wären irgendwelche Trends, die man in fünf Jahren bereut. Wenn, dann etwas Zeitloses", sagte er.

Auch Carmen hat bei der Entscheidung ihres Ehemannes ein Wörtchen mitzureden und äußerte sich im Interview mit Promiflash ebenfalls zu diesem Thema. Für die Unternehmerin steht fest, dass ein Tattoo nicht einfach nur irgendein Motiv sein sollte. "Ich finde, ein Tattoo muss eine Bedeutung haben – nichts Beliebiges", erklärte sie. Sie selbst ließ sich kürzlich auf einer Party einen Schmetterling als Symbol der Befreiung tätowieren. Sollte Robert sich also tatsächlich für eine Tätowierung entscheiden, wird es wohl ein Motiv werden, das eine tiefere Bedeutung für ihn und seine Familie hat und nicht nur einem kurzlebigen Modetrend folgt.

Die Geissens gewähren in ihrer Realityshow, die seit Jahren zu den beliebtesten Formaten auf RTLZWEI gehört, regelmäßig Einblicke in ihren glamourösen Alltag. Robert und Carmen sind bekannt dafür, private Entscheidungen häufig vor laufender Kamera zu diskutieren. Die aktuelle Tattoo-Überlegung passt zu ihrem Umgang miteinander: Wichtige Themen werden besprochen, bevor etwas entschieden wird. Die Realitystars lassen ihr Publikum an diesem Entscheidungsprozess teilhaben und geben ihren Fans dadurch nicht nur Einblicke in ihr Jetset-Leben und große Reisen, sondern auch in ihre persönlichen Vorlieben und Werte. Die neuen Folgen von "Die Geissens – Eine schrecklich glamouröse Familie" laufen seit dem 9. Februar jeden Montag um 20:15 Uhr bei RTLZWEI.

RTL II Robert Geiss, Unternehmer

Instagram / carmengeiss TV-Stars Carmen und Robert Geiss, Januar 2026

RTLZWEI Die Geissens, TV-Persönlichkeiten