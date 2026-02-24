Schwangerschaftstest: Stiehlt Katie Price Tochter die Show?

Katie Price (47) sorgt erneut für Diskussionen im Netz: Während Tochter Princess Andre (18) voller Vorfreude die zweite Staffel ihrer Realityshow "The Princess Diaries" für ITV2 bewirbt, zieht die Reality-TV-Ikone mit eigenen Neuigkeiten die Aufmerksamkeit auf sich. Die 47-Jährige teilt aktuell fleißig Eindrücke ihrer überraschenden Hochzeit mit Ehemann Nummer vier, Lee Andrews, und legte nun mit einem auffälligen Bild von einem Schwangerschaftstest auf Instagram nach. "Wenn ihr die Wahrheit sehen wollt, abonniert und ihr werdet die Antwort sehen", schrieb sie dazu. Parallel geben Princess und ihr Bruder Junior Interviews zu ihrem gemeinsamen TV-Projekt – und müssen sich darin immer wieder Fragen zu den Schlagzeilen um ihre berühmte Mutter stellen, wie unter anderem die Sun berichtet.

Kritiker werfen Katie vor, den Erfolg ihrer Kinder kleinzumachen – ob mit Absicht oder nicht, darüber lässt sich streiten. Eine Quelle aus Katies Umfeld brachte den Frust gegenüber The Sun auf den Punkt: "Niemand versteht, warum Katie nicht einfach einen Schritt zurücktreten und Princess eine Woche vor dem Start ihrer Show im Rampenlicht stehen lassen kann." Pikant dabei: Princess gab in einem Interview offen zu, den neuen Mann ihrer Mutter bis heute nicht persönlich kennengelernt zu haben. Katies Blitz-Romanze und Blitz-Hochzeit in Dubai liefen offenbar vollständig an den Kindern vorbei. Princess und Junior zeigen derweil bemerkenswerte Reife. "Unsere Mutter ist ihr eigener Mensch, sie ist eine eigenständige Frau, sie wird tun, was sie tun will – und letztendlich unterstützen wir sie dabei, solange sie glücklich ist", so Junior.

Princess betont, dass ihr Erfolg nicht von ihren berühmten Eltern abhängt: "Die Dinge, die wir jetzt tun, sind nicht das, was unsere Eltern tun wollen, es geht um uns und was wir tun wollen", erklärt sie. "Ich weiß, dass ich sehr hart gearbeitet habe, und genauso Junior. Um in der Musik erfolgreich zu sein, muss man Talent haben, man muss talentiert sein, um im Leben weit zu kommen." Sowohl Katie als auch Princess' Vater Peter Andre (52) und dessen Ehefrau Emily werden in der neuen Staffel zu sehen sein, halten sich aber weitgehend im Hintergrund. Princess zeigte sich zuversichtlich: "Meine Mutter und mein Vater haben eine gemeinsame Vereinbarung getroffen, hoffentlich werden sie sich bis Staffel drei gut verstehen."

Instagram / katieprice Katie Price und Princess Andre im November 2023

Instagram / wesleeeandrews Katie Price und Lee Andrews, Januar 2026

Getty Images Bei den NTA 2025: Princess Andre und Junior Andre auf dem roten Teppich in London