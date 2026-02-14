15 Jahre TV: Merken die Geissens Kameras überhaupt noch?

Seit 2011 lassen Carmen Geiss (60) und Robert Geiss (62) in ihrer Kultdoku Die Geissens die Kameras in ihr Luxusleben blicken. Inzwischen sind rund 15 Jahre Reality-TV mit dem Jetset-Paar und den beiden Töchtern vergangen. Im Gespräch mit Promiflash anlässlich der neuen Staffel plaudern die beiden aus, wie sehr sie sich längst an das Dauer-gefilmt-werden gewöhnt haben und ob sie häufig vergessen, dass ein Kamerateam mit dabei ist. Carmen stellt klar: "Ja, absolut. Sonst würde das alles auch nicht funktionieren." Robert sieht das ähnlich und erklärt: "Die Kamera gehört irgendwann einfach dazu."

Im Laufe der Jahre hat sich in dem TV-Kosmos der Familie einiges verändert. Robert beschreibt im Promiflash-Interview, dass sie im Vergleich zu ihren Anfängen deutlich gelassener geworden seien: "Wir sind ruhiger geworden und reflektierter." Carmen ergänzt wiederum: "Und wir wissen heute besser, was wirklich wichtig ist." Trotz aller Entwicklungen schauen die beiden Reality-TV-Stars auch heute gern auf ihre Anfänge zurück. Vor allem die alten Folgen, in denen Shania (21) und Davina (22) Kinder waren, haben es Carmen angetan. "Ab und zu, ja – vor allem, wenn die Mädels noch klein sind", erzählt sie über nostalgische Sofa-Abende mit alten Episoden. Robert lacht und bringt es auf den Punkt: "Das ist dann schon fast wie ein Familienalbum."

Nach einem brutalen Überfall im vergangenen Jahr kamen bei Carmen und Robert Zweifel auf, ob sie ihr Leben in der Öffentlichkeit wie bisher fortsetzen wollen. Im Gespräch mit Promiflash gaben die TV-Gesichter offen zu, dass die schockierenden Ereignisse ihre Sicht auf das Rampenlicht verändert haben. "Natürlich denkt man darüber nach, gerade nach dem vergangenen Jahr", reflektierte Carmen über ein mögliches Show-Aus. Aber für Robert stand fest: "Am Ende des Tages sind wir so erfolgreich, weil wir authentisch sind. Das komplett zu ändern, würde nicht zu uns passen."

Neue Folgen "Die Geissens – Eine schrecklich glamouröse Familie" ab 9. Februar um 20:15 Uhr bei RTLZWEI.

Instagram / carmengeiss Carmen, Davina, Robert und Shania Geiss

Getty Images / Andreas Rentz Carmen Geiss, Davina Geiss, Shania Geiss und Robert Geiss bei "Let's Dance"

© RTLZWEI / Das Kraftbild / Severin Schweiger Davina, Carmen, Robert und Shania Geiss, "Die Geissens"-Stars