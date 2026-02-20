43 Jahre: So bewahren Carmen und Robert Geiss ihre Liebe

Carmen Geiss (60) und Robert Geiss (62) sind seit über drei Jahrzehnten verheiratet, seit über 43 Jahren liiert und gelten als das wohl bekannteste Millionärspaar Deutschlands. Wer jedoch denkt, dass sich bei den beiden privat alles ausschließlich um Champagner, Kaviar und Luxusimmobilien dreht, liegt falsch. Jetzt haben die beiden Realitystars verraten, was das Geheimnis ihrer langen Beziehung ist. In einem Interview mit dem Magazin Bunte sprachen die Eltern von Shania (21) und Davina (22) über ihr persönliches Liebesrezept und darüber, wie sie es schaffen, nach all den Jahren immer noch harmonisch zusammenzuleben. Dabei stellte sich heraus, dass die beiden auf eine Mischung aus Kommunikation, Gelassenheit und gemeinsamem Lachen setzen.

Für Robert ist die Sache klar: "Reden, reden, reden", lautet sein Patentrezept. Ohne den ständigen Austausch würde es laut dem Unternehmer wohl kaum funktionieren. Probleme sofort anzusprechen und nichts unter den Teppich zu kehren, sei dabei entscheidend. Dass es dabei auch mal lauter zugehen kann, gehört bei den beiden dazu. Seine Frau Carmen sieht das Ganze noch ein Stück entspannter und setzt vor allem auf Gelassenheit im Alltag. Man dürfe "nicht jedes Wort auf die Goldwaage legen", so die 60-Jährige gegenüber Bunte. "Wir kennen uns in- und auswendig – und genau das hält uns zusammen", erklärte die Realitydarstellerin, die im vergangenen Jahr gemeinsam mit ihrem Mann Opfer eines Raubüberfalls wurde.

Neben der tiefen Vertrautheit und der Offenheit, mit der sie miteinander umgehen, spielt das gemeinsame Lachen die Hauptrolle im Hause Geiss. "Und den Humor sollte man nie verlieren, wir lachen sehr viel zusammen. Über- und miteinander", verriet Carmen. Genau diese Mischung aus Humor und dem Wissen, was der andere denkt und wie er tickt, scheint das Paar auch nach über 30 Jahren Ehe noch zusammenzuhalten. Die beiden sind nicht nur privat ein Team, sondern arbeiten auch beruflich eng zusammen. In ihrer eigenen Reality-Show "Die Geissens – Eine schrecklich glamouröse Familie" gewährt das Power-Couple private Einblicke in ihr turbulentes Luxusleben zwischen Monaco und Saint-Tropez. 15 Jahre lang begeistert die Erfolgsshow nun bereits Fans. Die neueste Staffel läuft seit dem 9. Februar um 20.15 Uhr auf RTLZWEI (und sieben Tage vorab auf RTL+).

Instagram / carmengeiss TV-Stars Carmen und Robert Geiss, Januar 2026

Instagram / davinageiss Davina Geiss, Shania Geiss, Carmen Geiss und Robert Geiss im Mai 2023

Instagram / carmengeiss Carmen und Robert Geiss an ihrer Hochzeit 1994