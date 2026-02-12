"Schönstes Gefühl": Serkan Yavuz sieht seine Töchter wieder

Aus Instagram teilt Serkan Yavuz (32) einen Moment, auf den er seit knapp drei Wochen sehnsüchtig gewartet hat: das Wiedersehen mit seinen Töchtern, die Mama Samira Yavuz (32) für das Dschungelcamp nach Australien begleitet hatten. "Das schönste Gefühl der Welt", schreibt Serkan schwärmend zu dem Clip, in dem zu sehen ist, wie die kleine Nova voller Freude auf ihren Papa zurennt. Liebevoll fallen sich die zwei in die Arme. Serkan strahlt übers ganze Gesicht und kuschelt seine Erstgeborene an sich.

Das Video unterlegt der Realitystar mit einer Version des Songs "Another Love", im Original von Tom Odell (35). Die Stimmung, die er damit vermitteln möchte, kommt absolut an. In den Kommentaren zeigen sich Fans und Freunde gerührt von dem schönen Vater-Tochter-Moment. "So schön zu sehen", schreibt TV-Kollegin Cecilia Asoro (29), während eine Followerin schreibt: "So eine Umarmung ist die schönste Liebeserklärung."

Neben der dreijährigen Nova ist Serkan auch Papa der einjährigen Valea. Beide Töchter teilt er sich mit seiner Ex-Partnerin Samira – die Gesichter der Kleinkinder zensieren sie im Netz stets. Die beiden Reality-TV-Bekanntheiten trennten sich Anfang 2025 – Grund für ihre Eheprobleme war unter anderem ein Seitensprung Serkans, während Samira gerade mit dem zweiten gemeinsamen Kind schwanger war. Auch wenn die beiden ein Liebes-Comeback inzwischen ausschließen, teilen sie sich das Sorgerecht und die Erziehung für ihre beiden Mädels.

Instagram / serkan_yavuz Serkan Yavuz und Tochter Nova, 11. Februar 2026

Instagram / serkan_yavuz Nova, Samira, Serkan und Valea Yavuz im Mai 2025

Imago Serkan Yavuz beim Social Event zur Amazon-Show The 50 in der Wolkenburg in Köln