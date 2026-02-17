Schwere Zeit: Serkan Yavuz' Töchter geben ihm neue Kraft

Serkan Yavuz (32) spricht offen über eine besonders dunkle Phase in seinem Leben – und darüber, wer ihm jetzt Halt gibt. In der aktuellen Folge seines Podcasts "unReal" erzählt der Realitystar, dass es ihm in den vergangenen sieben Wochen extrem schlecht gegangen sei. Durch die Dschungelcamp-Teilnahme seiner Ex-Partnerin Samira Yavuz (32) sei seine Vergangenheit wieder hochgekommen, er sei in alte Muster zurückgefallen und habe sich innerlich wie gelähmt gefühlt. Hinzu kam die bislang längste Trennung von seinen Töchtern Nova und Valea. Inzwischen sind sie wieder vereint – und geben ihm neue Kraft: "Irgendwie haben mir diese zwei wundervollen Seelen so viel wieder zurückgegeben, was ich die letzten Wochen nicht mehr hatte. Ich habe mir sehr viel eingeredet: Dass das und das schön ist, dass das und das die Liebe ist, [...]. Das war alles falsch."

Im Podcast beschreibt Serkan, wie sehr ihn die Situation der vergangenen Monate innerlich erschüttert hat: "Ich war wirklich tot innerlich. Ich war so tot, wie noch nie. Ich glaube, ich habe mich damals in meiner schlimmsten Zeit, als das alles rauskam, nicht mal so gefühlt, wie ich mich in den letzten Monaten gefühlt habe." Erst als er nach sieben Wochen Funkstille endlich wieder Zeit mit Nova und Valea verbringen konnte, habe sich in ihm etwas gelöst. "Das zählt im Leben. Das ist das Einzige, wofür ich kämpfe und lebe und immer im Leben alles geben werde, dass diese zwei Mäuse hoffentlich immer eine wunderbare Zeit haben werden", betont der ehemalige Sommerhaus-Gewinner und fügt hinzu: "Darauf kommt es an: Diese zwei Mäuse lächeln zu sehen."

In der aktuellen Folge seines Podcasts sprach Serkan außerdem ganz offen darüber, wie die Dschungelcamp-Teilnahme von Samira bei ihm alte Wunden aufgerissen hatte. "Ich will euch knallhart einfach sagen, dass ich wirklich am Limit war. Am Limit, so wie noch nie, glaube ich. Es war wirklich kurz vor zwölf, dass ich meinen Verstand verliere, und ich habe es trotzdem geschafft, wieder in dieses alte Muster zu fallen, dass ich alles überspiele, wenn die Kamera an ist", berichtete der 32-Jährige. Besonders belastet habe ihn, dass durch die öffentliche Diskussion um die Trennung und seine früheren Fehler alles wieder hochkam. "Es hat mich unfassbar belastet, unfassbar interessiert, und das ist der Punkt – weil ich mich selbst belogen habe", gab Serkan ehrlich zu.

Instagram / serkan_yavuz Serkan Yavuz und seine Tochter Nova

Instagram / serkan_yavuz Nova, Samira, Serkan und Valea Yavuz im Mai 2025

Instagram / serkan_yavuz Serkan Yavuz und Tochter Valea im Urlaub, September 2025