Prinz William und Kate strahlen bei BAFTAs trotz Skandal

Prinz William (43) und Prinzessin Kate (44) zeigten sich strahlend bei den diesjährigen BAFTAs in der Royal Festival Hall in London. Das royale Paar absolvierte damit seinen ersten gemeinsamen öffentlichen Auftritt, seit Andrew Mountbatten-Windsor am Donnerstag unter dem Verdacht des Amtsmissbrauchs festgenommen worden war. Während die Festnahme des Royals für Schlagzeilen sorgte, setzten William und Kate ein Zeichen der Normalität und präsentierten sich bei der jährlichen Filmpreisverleihung in bester Stimmung. Die beiden zogen mit ihrer Anwesenheit alle Blicke auf sich und machten deutlich, dass sie sich von dem Skandal nicht aus der Ruhe bringen lassen.

Beim Einzug in die Royal Festival Hall bewiesen die beiden einmal mehr ihr Gespür für stilvolle Auftritte. Kate erschien in einem puderrosa Kleid, das sie mit einem bordeauxroten Gürtel akzentuierte. William zeigte sich passend dazu in einem Blazer im gleichen Farbton und sorgte damit für einen harmonischen gemeinsamen Look. Das Paar wirkte entspannt und fröhlich, während es über den roten Teppich schritt und sich den Fotografen präsentierte.

Erst wenige Tage zuvor hatte sich Kate alleine im Twickenham Stadium gezeigt, als sie das englische Rugby-Team beim Six-Nations-Spiel gegen Irland anfeuerte. Der Auftritt am Samstag markierte ihre erste Solo-Präsenz nach der Festnahme von Andrew, der mittlerweile wieder auf freiem Fuß ist. Mit dem gemeinsamen Erscheinen bei den BAFTAs unterstreichen William und Kate nun ihre Rolle als eines der wichtigsten Paare innerhalb der königlichen Familie.

Getty Images Prinz William und Prinzessin Kate bei den BAFTA Film Awards 2026

Getty Images Ankunft der Royals bei den Bafta Film Awards 2026 in London

Getty Images Bei den BAFTA Film Awards 2026: Prinz William und Prinzessin Kate