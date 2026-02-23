William erfreut: Charles unterstützt Andrew-Ermittlungen

Prinz William (43) soll hinter den Palastmauern regelrecht jubeln: Der britische Thronfolger ist angeblich mehr als froh darüber, dass König Charles (77) seinem Bruder Andrew Mountbatten-Windsor (66) offenbar den Rücken kehrt und die Ermittlungen gegen ihn unterstützt. "William ist darüber absolut erfreut. Er sieht darin den Beweis, dass die Institution endlich bereit ist, eine klare Grenze gegenüber Andrew zu ziehen. Das gibt ihm das Vertrauen, später als König entschlossen zu handeln", erklärt ein Palast-Insider laut Ok!.

Für William sei das ein Zeichen dafür, nach Andrews Titelentzug künftig noch härter gegen den Sohn von Queen Elizabeth II. (†96) vorzugehen. "William hat schon immer verachtet, wofür Andrew steht, und ist überzeugt, dass er der Monarchie bleibenden Schaden zugefügt hat. Dass sein Vater die Polizei offen unterstützt, bestärkt William darin, künftig noch härter vorgehen zu können", betont eine weitere Quelle.

Nach Andrews Festnahme am Donnerstag beteuerte Charles seine uneingeschränkte Unterstützung gegenüber den Ermittlern. "Der König hat sowohl mit Worten als auch durch beispiellose Maßnahmen seine große Besorgnis über die weiter bekannt werdenden Anschuldigungen gegen Herrn Mountbatten-Windsors Verhalten zum Ausdruck gebracht", teilte der Buckingham-Palast in einer Stellungnahme mit und ergänzte: "Die konkreten Vorwürfe muss Herr Mountbatten-Windsor beantworten. Sollten wir von der Thames Valley Police angesprochen werden, sind wir selbstverständlich bereit zu helfen."

Instagram / princeandprincessofwales Prinz William und König Charles 2020

Getty Images Andrew Mountbatten-Windsor, September 2025

Getty Images König Charles III. trifft am Bahnhof Clitheroe während seines Besuchs in Lancashire ein, Februar 2026