Oliver Pocher plant erstes Live-Event mit Pietro Lombardi

Oliver Pocher (48) und Pietro Lombardi (33) gehen mit ihrem gemeinsamen Podcast auf die Bühne. Der Comedian kündigte jetzt auf Instagram an, dass die beiden am 26. März 2026 ihr erstes Live-Event in der Flora in Köln veranstalten werden. Es soll jedoch nicht nur bei einer Live-Aufzeichnung bleiben – Oliver verriet, dass der Podcast nicht nur verlängert wird, sondern auch einen komplett neuen Namen bekommen soll.

In seinem Posting schrieb Oliver: "Es ist soweit... Pietro und ich machen unseren ersten Live-Event. Wir werden nicht nur unseren Podcast verlängern, sondern auch dem Ganzen einen neuen Namen geben. Außerdem gibt’s Comedy, Talk und Musik... LIVE!" Bereits kurz nach der Veröffentlichung des Instagram-Posts zeigte sich, wie groß das Interesse an dem Event ist. In nur einer halben Stunde sammelte der Beitrag bereits 96 Reaktionen und acht Kommentare.

Oliver und Pietro arbeiten schon seit einiger Zeit gemeinsam an ihrem Podcast-Projekt. Der Comedian, der für seine humorvollen und oft kontroversen Auftritte bekannt ist, ist Vater von fünf Kindern und feierte erst vor wenigen Tagen seinen 48. Geburtstag. Mit Pietro, der aktuell sogar bei ihm wohnt, hat er offenbar einen Partner gefunden, mit dem er sein Format weiterentwickeln und auf die nächste Stufe heben möchte.

Getty Images Pietro Lombardi und Oliver Pocher im November 2024 beim "DSDS"-Finale in Köln

Coldrey, James Oliver Pocher und Pietro Lombardi, März 2017 in Berlin

Sport Moments/Renker Pietro Lombardi und Oliver Pocher