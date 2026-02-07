Oliver Pocher fordert "Originalbilder" von Gil Ofarims Sturz

Gil Ofarim (43) sorgte kürzlich für Besorgnis, als er während einer Prüfung im Dschungelcamp stürzte und ins Krankenhaus gebracht wurde, wo er gründlich durchgecheckt wurde. Allerdings zeigten sich sowohl seine Mitcamper als auch die Zuschauer später skeptisch darüber, wie schwer der Unfall wirklich war. Viele hielten den Sturz nach den ausgestrahlten Bildern für weniger dramatisch und vermuteten, dass die Situation möglicherweise aufgebauscht wurde. Auch Oliver Pocher (47), der in seinem Format Bildschirmkontrolle den Vorfall kommentierte, machte sich über den Unfall lustig. Doch nun rudert er in einem neuen Instagram-Post zurück und erklärt, dass die im Fernsehen gezeigte Version des Sturzes nicht der Realität entspreche: "Gil ist da ja nicht so gefallen, wie man es da gesehen hat, sondern der ist wohl wirklich hart mit dem Kopf aufgeknallt."

Der Comedian spricht zudem von besonders rutschigen Flächen und Noppensocken, die "andersrum getragen" worden seien – so, dass ein Ausrutscher sehr viel wahrscheinlicher werde. Seine Frage an den Sender: "Warum werden diese Bilder nicht gezeigt? Warum werden nicht die Originalbilder gezeigt, wie er aufschlägt?" Man müsse keine Behandlungsaufnahmen zeigen, findet er, aber der Sturz selbst gehöre transparent dokumentiert, "um nicht einfach komplett verarscht zu werden". Er erklärt, dass er, ebenso wie andere, zunächst über den Vorfall gelacht hat. "Aber da muss ich mich ja im Nachhinein – und im Gegensatz zu Gil Ofarim kann ich das – entschuldigen", erklärt Olli. Klar könne immer etwas passieren, aber sobald es passiert, werde sofort nach einem Schuldigen gesucht.

Im Camp selbst hatte Gils Sturz schon kurz nach der Prüfung für Stirnrunzeln gesorgt, weil die TV-Bilder für manche weniger dramatisch wirkten als der Wirbel darum. Der Musiker wurde im Krankenhaus untersucht, bekam Schmerzmittel und kam zurück zu den anderen – genug Zündstoff für Debatten zwischen Teamgeist und Misstrauen. Auch in den sozialen Medien kochten die Emotionen nach dem dramatischen Moment in der Sendung hoch. Besonders unter einem Beitrag von Promiflash entbrannte eine hitzige Diskussion: Während einige Zuschauer dem Dschungelcamp-Team vorwarfen, den Unfall absichtlich dramatisiert zu haben, zeigten andere wenig Verständnis für die spöttischen Kommentare. Sätze wie "Schöne Inszenierung" oder "Der Sturz sah null gefährlich aus, um daraus diese Show zu veranstalten" machten die Skepsis deutlich.

Anzeige Anzeige

IMAGO / Marja Oliver Pocher, Comedian

Anzeige Anzeige

RTL Gil Ofarim im Dschungelcamp 2026

Anzeige Anzeige

RTL Dschungelcamp-Star Gil Ofarim