Oliver Pocher schockt mit "Bums"-Kommentar auf Red Carpet

Oliver Pocher (47) hat bei einem Event auf dem roten Teppich erneut für Furore gesorgt. Der Comedian stand während einer Veranstaltung neben der Schauspielerin Leily Hosseini, als diese im Interview erwähnte, dass Oliver schon länger in der Unterhaltungsbranche tätig sei als sie. Seine Antwort sorgte allerdings für Entsetzen: "Ich kann dich auch ganz erfolgreich reinbumsen, wenn du möchtest." Die Schauspielerin wirkte sichtlich irritiert, blickte mit einem überraschten Lächeln in die Kamera und erwiderte lediglich ein verdutztes "Oh". Doch damit nicht genug: Oliver küsste die Schauspielerin unvermittelt auf die Wange und fügte hinzu: "Da reden wir gleich drüber – schön, dass du da bist."

Das gesamte Geschehen wurde in einem TikTok-Video aus Olivers "Pocher Club" festgehalten, das derzeit auf der Plattform kursiert und viral geht. Besonders die Caption unter dem Clip sorgt für zusätzliche Aufmerksamkeit und Kritik: "Olli hatte sie alle." Fans und Kritiker diskutieren nun heftig über den Vorfall und zeigen sich überrascht von Olivers Wort- und Handlungswahl. Viele Nutzer werfen ihm vor, Grenzen überschritten zu haben, während andere seine Äußerung als "typischen Pocher-Humor" abtun. Leily selbst hat sich bisher noch nicht öffentlich zu dem Vorfall geäußert.

Für Oliver ist es nicht das erste Mal, dass sein Auftreten abseits der Bühne für Diskussionen sorgt. Der Entertainer, der seit vielen Jahren fest im Showgeschäft verankert ist, pflegt öffentlich das Image des Provokateurs, der gerne Grenzen austestet und mit Spott und scharfem Humor arbeitet. Privat steht bei dem Fünffachvater immer wieder sein Familienleben im Fokus, vor allem seit der Trennung von Amira Aly (33), mit der er zwei Söhne hat und weiterhin in engem Kontakt steht. Während Amira vor einiger Zeit öffentlich darüber sprach, dass sie sich mehr räumlichen Abstand zu ihrem Ex-Mann wünschen würde, zeigt sich Oliver in Social-Media-Formaten wie dem "Pocher Club" weiterhin nahbar, laut und ungefiltert – eine Mischung, die ihm Aufmerksamkeit sichert, aber auch regelmäßig für Unbehagen sorgt.

TikTok / oliverpocher Oliver Pocher im Mai 2025

Instagram / l_e.i.l_y Oliver Pocher und Leily Hosseini, Deutscher Filmball 2026

Imago Amira Aly bei der Christmas Shopping Night 2025 im Aksterhaus in Hamburg