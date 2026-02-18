Doppeltes Jubiläum: Oli und pocher.club feiern Geburtstag

Oliver Pocher (48) hat doppelten Grund zu feiern: Zum einen hat der Comedian heute Geburtstag – und wird 48 Jahre alt. Zum anderen ist es das erste Jubiläum seines beruflichen Projekts pocher.club, der heute vor einem Jahr online ging. "Vielen Dank für die vielen Glückwünsche zum Geburtstag! Und mein berufliches Baby, der pocher.club, hat Geburtstag und wird ein Jahr alt und hat mir die vielleicht kreativsten und spannendsten zwölf Monate meiner Karriere beschert", schreibt er auf Instagram.

In seinem Beitrag richtete der 48-Jährige außerdem einen besonderen Dank an alle, die bisher bei seinem Projekt mitgemacht haben und bereits Mitglieder sind. Der Entertainer kündigte zudem an, dass er und sein Team weiterhin an der Qualität arbeiten werden. "Und ich verspreche Euch, wir werden noch besser und IMMER versuchen, spannende und unterhaltsame Inhalte ohne Grenzen und Limits auch die nächsten Jahre auf die Beine zu stellen", versicherte Oliver seinen Followern.

Oliver ist als Comedian und Moderator seit Jahren im deutschen Showgeschäft tätig und hat sich einen Namen als provokanter Entertainer gemacht. Privat ist der fünffache Vater derzeit Single. Mit seinem pocher.club hat sich der TV-Star offenbar eine neue berufliche Plattform geschaffen, auf der er kreativ arbeiten kann. Im Laufe seiner Karriere hat Oli schon an diversen Shows mitgearbeitet und sich kreativ ausgetobt – sein neuestes Projekt scheint aber eine echte Herzensangelegenheit zu sein. Und die Freude über den Erfolg ist dementsprechend besonders groß.

Imago Oliver Pocher auf dem roten Teppich beim 50. Deutschen Filmball 2026

Imago Oliver Pocher im September 2025

Getty Images Oliver Pocher, Mai 2025