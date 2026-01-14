Vor Morden: Medikamente veränderten Nick Reiners Verhalten

Neue Details im Fall Nick Reiner (32) erschüttern Hollywood: Der Sohn von Kult-Regisseur Rob Reiner (†78) und dessen Ehefrau Michele Singer Reiner (†70) sitzt seit dem 14. Dezember in Los Angeles in Haft – unter Mordverdacht, nachdem beide mit Stichverletzungen in ihrem Haus in Brentwood gefunden worden waren. Nun zeichnet eine neue Doku von TMZ ein brisantes Bild der Wochen zuvor. Demnach erhielt Nick etwa einen Monat vor der Tat eine neue Medikation. Die veränderten Tabletten sollen ihn verunsichert haben, sein Verhalten kippte, Kontakte berichten von plötzlicher Instabilität und Realitätsverlust. Rob und Michele beobachteten die Veränderungen, fühlten sich aber offenbar überfordert.

Hintergrund: Bereits 2020 war bei Nick eine schizoaffektive Störung festgestellt worden – eine Mischung aus Psychose und Depression, die Wahnvorstellungen, Halluzinationen und extreme Stimmungsschwankungen auslösen kann. Anfangs habe die Behandlung geholfen, hieß es in der TMZ-Produktion "The Reiner Murders: What Really Happened". Doch die Nebenwirkungen trafen den Schauspielersohn hart: Er legte stark an Gewicht zu, wurde dadurch unsicher und unzufrieden. Laut Insidern soll er kurz vor der Familientragödie seine Ärzte um eine andere Medikation gebeten haben. Nach der Umstellung sei er rasch unberechenbar geworden. Eine akute Einweisung in eine Klinik erfolgte nicht. Wenige Stunden nach dem Fund der Leichen wurde Nick festgenommen – verwirrt und psychisch am Boden.

Seitdem ist der Promi-Sohn in der Twin Towers Correctional Facility in Isolationshaft. Mehrere Quellen schildern, er sei weiterhin nicht verhandlungsfähig. Er soll wissen, dass seine Eltern tot sind, zugleich aber an finstere Kräfte glauben, die gegen ihn arbeiten. Die Familie Reiner galt in Los Angeles als eng verbunden, gemeinsame Auftritte auf Premieren und bei privaten Anlässen waren keine Seltenheit. Freunde beschreiben Rob als zugewandten Vater und Michele als ruhende Kraft im Hintergrund. Bereits vor wenigen Tagen wurde öffentlich, dass Nick von einer Verschwörung spricht. Die neue TMZ-Doku vertieft nun vor allem die Rolle der Medikamente und die dramatischen Veränderungen in den Wochen, die dem tödlichen Dezemberabend vorausgingen.

Anzeige Anzeige

Instagram / michelereiner Nick Reiner im Jahr 2015

Anzeige Anzeige

Imago Rob Reiner und Nick Reiner beim Toronto International Film Festival 2015

Anzeige Anzeige

Imago Michele Reiner und Rob Reiner mit ihren Kindern Jake, Romy und Nick