Prozess gegen Nick Reiner verzögert sich um mehrere Jahre

Nick Reiner (32), Sohn des verstorbenen Regisseurs Rob Reiner (†78) und dessen Frau Michele Singer Reiner (†70), sieht sich mit schweren Vorwürfen konfrontiert: Er soll im Dezember 2025 seine beiden Eltern in ihrem Haus in Brentwood erstochen haben. Aktuell sitzt der 32-Jährige ohne Kaution in Haft und wartet auf seinen Prozess. Doch dieser könnte sich um Jahre verzögern, da sein prominenter Verteidiger Alan Jackson kurz zuvor überraschend das Mandat niederlegte. Nun übernimmt Kimberly Greene die Verteidigung und beginnt von Grund auf mit den Ermittlungen.

Wie der Anwalt Matt Murphy gegenüber Fox News Digital berichtet, ist die umfassende Untersuchung des Doppelmordfalls noch lange nicht abgeschlossen. Der Fall sei äußerst komplex und erfordere unter anderem psychologische Gutachten sowie die Prüfung zahlreicher Beweise. Kimberly Greene benötige außerdem Zeit, um eine Beziehung zu ihrem Mandanten aufzubauen und sich auf den Prozess vorzubereiten. Laut Einschätzung des Experten ist daher frühestens in zwei Jahren mit einem Beginn des Verfahrens zu rechnen: "Das wird nicht wie bei anderen prominenten Mordfällen sein, bei denen jemand seine Rechte nicht aufgibt und wir innerhalb von ein oder eineinhalb Jahren einen Prozess haben. Dieser Prozess wird sich über Jahre hinziehen. Ich wäre überrascht, wenn dieser Prozess in den nächsten 24 Monaten angesetzt wird."

Bereits vor drei Wochen rückte die Frage nach Nicks Schuldfähigkeit in den Fokus der öffentlichen Debatte. Damals betonte Bezirksstaatsanwalt Nathan Hochman gegenüber Journalisten: "Wenn es Beweise für eine psychische Erkrankung gibt, werden diese vor Gericht vorgelegt – in dem Umfang, den die Verteidigung für angemessen hält." Der Staatsanwalt verwies zudem auf die Schwere der Anklage. Im Falle einer Verurteilung könnte dem Sohn des berühmten Regisseurs sogar die Todesstrafe drohen. Ob Nick allerdings überhaupt verhandlungsfähig ist, wird noch intensiv geprüft – bei ihm war in der Vergangenheit Schizophrenie diagnostiziert worden.

Anzeige Anzeige

Instagram / michelereiner Nick Reiner im Jahr 2015

Anzeige Anzeige

Imago Rob Reiner und Michele Singer Reiner

Anzeige Anzeige

Imago Rob Reiner und Nick Reiner beim Toronto International Film Festival 2015