War Meth beim Doppelmord an Nick Reiners Eltern im Spiel?

Nick Reiner (32) steht unter Verdacht, seine Eltern, den berühmten Regisseur Rob Reiner (†78) und dessen Ehefrau Michele Singer Reiner (†70), auf grausame Weise ermordet zu haben. Nun bringt der Podcast "2 Angry Men" neue Details ans Licht. Die Gastgeber Harvey Levin (75) und Mark Geragos (68) beleuchteten in ihrer aktuellen Folge die Drogenszene rund um den Exposition Park in Los Angeles, wo Nick festgenommen wurde. Ein Anwohner äußerte sich gegenüber den Podcastern und bezeichnete die Gegend als "Drogenhöhle", in der Substanzen wie Methamphetamin leicht verfügbar seien. Der Augenzeuge erklärte auch, dass Nick ihm bekannt vorkam. Der Vorfall, der bei Ermittlern mit seiner schieren Brutalität für Entsetzen gesorgt hat, könnte dadurch möglicherweise mit Meth in Verbindung stehen.

Unterstützt wird diese Theorie durch die Einschätzung von Dr. Drew, einem prominenten Suchtmediziner, der ebenfalls im Podcast zu Gast war. Er erklärte dort: "Die Merkmale eines Meth-Mordes sind hier offensichtlich." Mark Geragos schilderte außerdem Beobachtungen aus der Haftanstalt, in der sich Nick derzeit befindet. Demnach wirkte dieser im Gespräch geradezu kindlich und zeigte kein klares Verständnis für die Schwere seiner Situation. Bereits in früheren Berichten wurde bekannt, dass Nick an einer schizoaffektiven Störung leidet, die monatelang gut durch Medikamente kontrolliert wurde. Eine etwa einen Monat vor den Morden veränderte Behandlung könnte jedoch zu psychischen Problemen beigetragen haben, die nun von Experten als möglicher Auslöser untersucht werden.

Bereits kurz vor der Tat hatte Rob bei einer Weihnachtsfeier in Los Angeles seine Angst deutlich gemacht. Wie Daily Mail berichtete, vertraute der Regisseur einem Gast an: "Ich habe panische Angst vor meinem Sohn." Er sagte außerdem: "Ich fürchte, dass Nick mir etwas antun könnte." Bei dem Event, das Conan O'Brien (62) veranstaltete, soll es zu einem lauten Streit gekommen sein, als es um die Frage ging, ob Nick erneut in eine Entzugsklinik sollte. Gäste beschrieben Nicks Verhalten demnach als "unheimlich" und "verunsichernd". Der Sohn habe Anwesende gefragt, ob sie berühmt seien.

Getty Images Rob Reiner mit Michele Singer und Nick Reiner bei Teen Vogue’s Back-to-School Saturday in Los Angeles, August 2013

Imago Michele Reiner und Rob Reiner mit ihren Kindern Jake, Romy und Nick

Imago Rob Reiner und Nick Reiner beim Toronto International Film Festival 2015