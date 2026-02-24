Darum verrät Alessia Herren das Geschlecht ihres Babys nicht

Alessia Herren (24) erwartet aktuell ihr zweites Kind und befindet sich bereits in der 33. Schwangerschaftswoche. Auf ihrem Social-Media-Account ist es in letzter Zeit jedoch auffallend ruhig geworden. Auch das Geschlecht ihres Babys hat die Influencerin bisher nicht mit ihren Fans geteilt. Nun hat Alessia sich auf Instagram zu Wort gemeldet und ihren Followern offen erklärt, warum sie sich aus der Öffentlichkeit zurückgezogen hat. "Wie euch bestimmt aufgefallen ist, habe ich das Geschlecht von unserem Baby noch nicht verkündet. Nicht, weil ich etwas verheimlichen möchte, sondern weil ich mich körperlich und auch äußerlich gerade einfach nicht danach fühle, ein schönes Video für euch aufzunehmen", erklärt sie in ihrer Story.

"Deshalb ist es momentan auch etwas still auf meinem Account", fügt Alessia hinzu. Sie nehme sich momentan einfach die Zeit, die sie benötige. "Wichtig ist aber, dass es unserem Baby – Gott sei Dank – gut geht", schrieb die werdende Mutter. Sie versprach ihren Fans, bald mit neuem Content zurückzukommen. Die 24-Jährige zeigte sich damit transparent und machte deutlich, dass sie sich nicht unter Druck setzen lassen möchte, wenn es um ihre körperliche und mentale Verfassung geht.

Bereits vor rund fünf Wochen hatte Alessia ein Schwangerschaftsupdate geteilt. Damals schilderte die Influencerin noch gut gelaunt, dass das zweite Baby im Vergleich zur großen Schwester schon im Bauch ein richtiges Energiebündel sei. "Unsere Tochter war in der Schwangerschaft eigentlich ein ruhiges Baby. Und das zweite ist jetzt sehr wild im Bauch. Ich denke, das wird ein wildes Baby", erzählte Alessia im Gespräch mit Promiflash. Auch ihr Partner Can war bei dem Interview dabei und zeigte sich gelassen. "Sie wird eine richtig gute Schwester", verriet er und gab einen ehrlichen Einblick in das harmonische Familienleben.

Anzeige Anzeige

Instagram / alessiamillane Alessia Herren, Mai 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / alessiamillane Alessia Herren, Realitystar

Anzeige Anzeige

Imago Alessia Herren und ihr Ehemann Can Nitkewitz bei der Premiere von "Couple Challenge", Januar 2026