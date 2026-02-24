Avan Jogia enthüllt: Er wurde bei "Victorious" fast gefeuert

Avan Jogia (34) packt aus über seine Zeit bei Nickelodeon. Der Schauspieler verkörperte in der Musikserie "Victorious" vier Staffeln lang den Bad Boy Beck Oliver – doch beinahe wäre alles anders gekommen. In der "Zach Sang Show" enthüllte Avan jetzt, dass er in der ersten Staffel kurz davor stand, gefeuert zu werden. Der Grund? "Einfach weil ich nicht gut war", erklärte er offen. Er habe zuvor vor allem Drama gespielt und sei mit dem Rhythmus einer Multi-Kamera-Produktion einfach nicht klargekommen.

Während Avan am Set versuchte, an seiner inneren Darstellung zu arbeiten, forderte die Regie etwas völlig anderes von ihm. "Ich bin hier und mache all diese interne Arbeit und sie sagen einfach nur: 'Du musst mehr Gas geben, Mann. Lauter und lustiger'", schilderte er die Situation. Letztendlich habe er bei "Victorious" aber eine wertvolle Lektion gelernt: "Kenne die Show, in der du bist. Die Regeln, die für eine Show wie '56 Days' gelten, gelten nicht für diese Show. Es ist ein anderes Universum", betonte er. Er veranschaulichte es mit einem Bild: "Es wäre, als würdest du Broadway in einen Popsong singen – das würde dem Ohr einfach falsch vorkommen." Am Ende blieb Avan die kompletten vier Staffeln dabei und sammelte genau die Erfahrung, die ihm zu Beginn gefehlt hatte.

Mit seinen damaligen Castmitgliedern wie Ariana Grande (32), Victoria Justice (33), Leon Thomas und Elizabeth Gillies (32) verbindet Avan bis heute eine enge Freundschaft. "Es war wie auf dem College. Du liebst all deine Freunde vom College. Du siehst sie nicht die ganze Zeit, aber du liebst sie alle und denkst an sie", schwärmte er. Auf Leon, der kürzlich mehrere Grammys gewonnen hat, sei er besonders stolz. "Wir sind so stolz, es ist so herzerwärmend. Das ist ein Mann, der wirklich ein musikalisches Genie ist", sagte Avan über seinen ehemaligen Kollegen. Auch privat hat "Victorious" Spuren in seinem Leben hinterlassen: Seine Freundin Halsey (31), mit der er seit 2024 verlobt ist, gestand kürzlich in der "Tonight Show Starring Jimmy Fallon", dass sie schon damals ein Auge auf ihn geworfen hatte. "Ich fand Beck schon süß", gab die Sängerin zu.

Instagram / jogia Avan Jogia, Schauspieler

Getty Images Der "Victorious"-Cast bei den Nickelodeon Kids' Choice Awards 2013

Getty Images Avan Jogia und Halsey bei der amfAr Gala in Venedig, August 2025