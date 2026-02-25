Halbzeit: So steht es aktuell um den "Are You The One?"-Cast

Bei Are You The One? ist Halbzeit – und die Bilanz der siebten Staffel fällt bisher eher ernüchternd aus. Zwar gibt es mit Marla und Julian bereits ein gefundenes Perfect Match, doch sieht es ansonsten nicht besonders gut aus für den Cast. Kandidatin Tonia findet im Verlauf der Sendung deutliche Worte für die aktuelle Situation: "Es ist Halbzeit. Ich bin geschockt davon, wie schlecht wir sind. Es wird Zeit, dass die ganzen Blitzbirnen mal hier oben Licht anmachen." Tatsächlich wirken viele Pärchen in ihren Konstellationen festgefahren und öffnen sich kaum für andere Teilnehmer, was die Suche nach den richtigen Matches deutlich erschwert.

In der fünften Matching Night gibt es jedoch einen Hoffnungsschimmer für die Kandidaten. Mit fünf Lichtern erreichen sie einen neuen Bestwert – zuvor leuchteten in den vorherigen Runden nie mehr als drei. Moderatorin Sophia Thomalla (36) zeigt sich zufrieden mit der Leistung und lobt die Teilnehmer: "Ist ein super Ergebnis." Auch finanziell gibt es positive Nachrichten: Die Gewinnsumme liegt mittlerweile bei 250.000 Euro. Zunächst war der Pott um 5.000 Euro gesunken, weil Aurora eine Matchbox allein für sich selbst verkauft hatte. Doch dann stieg die Summe wieder um 55.000 Euro, als der Cast zum ersten Mal auch eine Matching Night verkaufen durfte.

Dass Marla und Julian ein Perfect Match sind, hatte zuvor wohl kaum einer kommen sehen. Als ihre Zufallskombination in der Matchbox bestätigt wurde, reagierten sie eher nachdenklich, während die anderen Kandidaten vor Freude ausrasteten – bis auf Adrianna und Luke, die sich schweren Herzens von ihren Flammen verabschiedeten. Die Hoffnung bleibt nun, dass der Cast in der zweiten Hälfte der Staffel noch den Sieg erreichen kann und weitere Perfect Matches findet.

Anzeige Anzeige

RTL / Frank Beer Der neue "Are You The One?"-Cast 2026

Anzeige Anzeige

RTL / Frank Beer Sophia Thomalla, Moderatorin

Anzeige Anzeige

RTL / Frank Beer Adrianna, "Are You The One?"-Kandidatin in Staffel 7