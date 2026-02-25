Statt Torte: Diese Leckerei gönnt sich RiRi zum Geburtstag

Rihanna (38) hat ihren 38. Geburtstag mit einer intimen Feier im Kreis ihrer Liebsten verbracht. Ihr Partner ASAP Rocky (37) organisierte die Überraschungsparty und mietete dafür das Restaurant "Giorgio Baldi" in Santa Monica an. Statt einer klassischen Geburtstagstorte überraschte er die Musikerin jedoch mit einer außergewöhnlichen Kreation: einem opulenten Charcuterie Board der Extraklasse. Auf einem Foto auf Instagram ist zu sehen, dass die besondere Geburtstagsüberraschung mit Crackern, Cornichons und anderen Delikatessen bestückt ist.

Ein besonderer Blickfang auf dem Brett ist ein ganzer Käselaib, bei dem es sich möglicherweise um einen Brie handelt. Darin steckt ein Schildchen mit der Aufschrift "Happy Birthday, Rihanna". Die Geburtstagskerze fand ihren Platz in einer Schale mit Kaviar. In den Kommentaren auf Instagram rätseln Fans über die wahre Natur der Leckerei. "Ich kann gar nicht glauben, dass all das Kuchen ist!", schreibt eine aufmerksame Followerin und befeuert damit die Vermutung, dass das gesamte Charcuterie Board in Wahrheit ein süßes Kuchenkunstwerk sein könnte.

Beim Eintreffen in Santa Monica fielen die Outfits des Duos ins Auge: Rihanna trug ein schwarzes, halbtransparentes Kleid mit offenen Heels und wärmte sich mit einer Kunstfelljacke, während der Rapper im karierten Hemd zur beigen Hose erschien. Zunächst wurde die Sängerin von einem Bodyguard ins Lokal begleitet, kurz darauf stieß ASAP dazu. Giorgio Baldi gilt seit Jahren als verlässlicher Treffpunkt für ihre gemeinsamen Abende – eine Adresse, an der die beiden immer wieder ungestört genießen können und die offenbar fest zu ihren liebsten Spots gehört.

