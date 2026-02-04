Nur natürliche Frauen? AYTO-Meji tritt ins Fettnäpfchen

Bei Are You The One? kommt es zwischen Meji und Ella zu ersten romantischen Annäherungen – doch ein kontroverses Thema trübt die aufkeimende Verbindung. Während der zweiten Matching Night wirft Host Sophia Thomalla ein Detail in den Raum, das Ella überraschen dürfte. In einer vorherigen Szene spricht Meji mit Mitstreiterin Elena über Ellas Aussehen und erklärt: "Ich mag natürliche Frauen. Ella hat ja schon Lippen. Ich mag es nicht, wenn sie irgendwann mal extrem gemacht sind." Dabei spielt er auf Ellas Lippenbehandlungen an – ein Punkt, der ihm offenbar nicht entgeht.

Im Verlauf des Gesprächs schlägt Meji in dieselbe Kerbe, als er angibt, Ella habe ihm ihre Pläne verraten, irgendwann ihre Brüste operieren zu lassen. Seine Meinung dazu macht er mehr als deutlich: "Fan davon bin ich halt nicht." Nach diesen Aussagen zeigt sich Ella sichtlich gereizt und lässt ihn wissen, dass sie das Thema für "unnötig" hält: "Es ist nichts, was dich angeht." Unterstützung erhält sie von anderen Kandidatinnen, die klarstellen, dass jede Frau selbst über ihren Körper entscheiden darf – Meinungen darüber seien überflüssig. Besonders Laura teilt deutlich aus: "Meinungen dazu kann man sich einfach sparen."

In der gleichen Folge sorgte ein weiteres Ereignis für hitzige Diskussionen unter den Kandidaten. Als Sophia überraschend anbot, die Matchbox für eine unbekannte Summe zu verkaufen, schaltete sich Aurora sofort ein. "Verkauft!", rief die Studentin, noch bevor der Preis genannt wurde. Als die Moderatorin schließlich 5.000 Euro als Gegenwert anbot und gleichzeitig klarstellte, dass Evi und Laura nie wieder in die Matchbox dürfen, war der Schock groß. Evi konnte ihre Wut kaum zurückhalten: "Das ist nicht dein Ernst. Du Dummkopf. Aurora, warum Aurora… Sie hat das Spiel gefickt. Das ist räudig, Bruder." Auch andere Kandidaten wie Jerry und Tonia kritisierten, dass ohne Absprache voreilig ein wichtiger Zug im Spiel verschenkt worden war.

RTL / Frank Beer "Are You The One?"-Kandidat Meji

RTL / Frank Beer Ella, "Are You The One?"-Kandidatin 2026

RTL / Frank Beer Aurora, "Are You The One?"-Kandidatin 2026