"Are You The One?"-Stars finden endlich ein Perfect Match

Die Kandidaten bei Are You The One? schaffen endlich einen Schritt Richtung Sieg. Die Zufallskombination von Marla und Julian erweist sich in der Matchbox als vielversprechend – die beiden sind tatsächlich ein Perfect Match. Während die anderen Kandidaten vor Freude durchdrehen, sind Marla und Julian eher nachdenklich. Sie gestehen, von Anfang an das richtige Gefühl beieinander gehabt zu haben. "Einfach erstes Bauchgefühl, erstes Gespräch mit dir, und dann ist es das einfach", meint Marla. Julian gesteht: "Hätte ich in den ersten fünf Minuten wählen müssen, hätte ich dich gewählt."

Dennoch widmeten die beiden ihre Zeit eher ihren Mitstreitern – und von denen müssen sie sich nun verabschieden. Julian ist sichtlich geknickt vom Ergebnis der Matchbox und vermutet: "Adrianna wird traurig sein." Mit der OP-Assistentin aus Berlin hatte er zuletzt angebandelt. Und tatsächlich kullern bei ihr die Tränen. Adrianna beschreibt, wie ihr Herz bei der Bekanntgabe des Perfect Match zersprungen ist. Marla macht sich über die Hinterbliebenen zunächst keine Gedanken – bis Julian sie auf ihren Flirt Luke anspricht. "Ich habe ausgeblendet, dass ich ja Luke hinterlasse. Jetzt denke ich mir: Sche*ße", gibt sie zu. Beide vermuten, Luke werde jetzt "auf die Kacke hauen" und mit anderen Frauen flirten – da kullern plötzlich auch bei Marla die Tränen.

Das Perfect Match ist der erste große Erfolg für den diesjährigen Cast der beliebten Datingshow. Bislang tappten sie weitestgehend im Dunkeln, was die ideale Partnerwahl anbetrifft. Dem Sinn und Zweck der Show entspricht das nicht – nur, wenn am Ende alle zehn Perfect Matches gefunden sind, winkt den Kandidaten eine Gewinnsumme. Diese wurde allerdings bereits von 200.000 Euro herabgesenkt, da Aurora einen Teil für einen Deal mit Sophia Thomalla (36) verscherbelte.

RTL / Frank Beer Sophia Thomalla, Moderatorin

RTL / Frank Beer "Are You The One?"-Kandidatin Marla

RTL / Frank Beer "Are You The One?"-Kandidat Julian