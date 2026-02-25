Diese spicy Beichten enthüllt "Are You The One?"-Challenge

In der zwölften Folge von Are You The One? wird es für die Singles so richtig pikant: In einer neuen Challenge müssen die Frauen in der Villa eine große Wand mit anonymen Beichten der Männer mit Bällen beschießen – treffen sie ein Feld, wird enthüllt, zu welchem Kandidaten das entsprechende Geständnis gehört. Moderatorin Sophia Thomalla (36) verfolgt das Ganze mit sichtlicher Schadenfreude und heizt die Stimmung zusätzlich an. Besonders früh wird Chris enttarnt: Über den Muskelmann kommt ans Licht, dass er schon mit fünf Personen an nur einem Tag Sex hatte und noch nie ein richtiges Buch gelesen hat. Als er lachend gesteht: "Das letzte Buch war ein Kinderbuch", kann Sophia sich ein lautes Lachen nicht verkneifen.

Doch Chris ist längst nicht der Einzige, dessen Geheimnisse in der Runde die Kinnladen nach unten klappen lassen. Jeronymo lässt die Villa staunen, als er beichtet, an Karneval Sex in einem Dixi-Klo gehabt zu haben. Julian, der eigentlich in der Show die große Liebe sucht, gibt preis, dass er zu Hause in Wien seit über sieben Jahren eine feste Freundschaft plus pflegt und außerdem gerne über seinen Penis redet. Auch die Frauen bleiben nicht verschont: Evi verrät, dass sie einen Fußfetisch hat und sich in Beziehungen mit einem vermeidenden Bindungsstil schwertut. Noel gesteht, dass er täglich mehr als zwei Stunden Videospiele zockt und sich ständig selbst im Spiegel bewundert.

Doch auch Ema sorgt mit seinen Worten für Gesprächsstoff: Er hat schon einmal per WhatsApp Schluss gemacht und prahlt mit einem Bodycount von über 50 – eine seiner Affären sei sogar 21 Jahre älter gewesen als er selbst. "Ich bin 26 Jahre alt, ich war auch ein paar Jahre Single. Da darf man auch eventuell ein bisschen Spaß haben", rechtfertigt er sich in der Runde. Luke wiederum gibt zu, noch Kontakt zu seiner Ex zu haben und in Beziehungen gerne das Handy seiner Partnerin zu kontrollieren. Fast schon harmlos wirkt dagegen Meji: Bei ihm wird als größte "Sünde" lediglich sein Sternzeichen Löwe enthüllt.

Die Kandidaten bei "Are You The One?" haben in dieser Staffel bereits einige Höhen und Tiefen erlebt. Neben den pikanten Enthüllungen gab es auch schöne Momente – so fanden zwei Singles bereits ihr Perfect Match. Marla und Julian M. erwiesen sich als perfektes Paar, nachdem sie in der Matchbox getestet worden waren. Beide hatten von Anfang an das richtige Gefühl füreinander gehabt. Ob die Kandidaten trotz der nun enthüllten Geheimnisse weiterhin ihre große Liebe in der Show finden werden, bleibt abzuwarten. Die Challenge hat jedenfalls gezeigt, dass einige der Singles durchaus eine wilde Vergangenheit haben.

RTL / Frank Beer Der neue "Are You The One?"-Cast 2026

RTL / Frank Beer "Are You The One?"-Kandidat Chris

RTL / Frank Beer "Are You The One?"-Kandidat Julian S.

RTL / Frank Beer "Are You The One?"-Kandidat Ema

