Joe Pantoliano verstärkt die finale "Power Book III"-Staffel

Joe Pantoliano (74) verstärkt den Cast der fünften und finalen Staffel von "Power Book III: Raising Kanan". Der Emmy-Gewinner wird in einer wiederkehrenden Rolle als Pino Bernardi zu sehen sein, dem Boss der Manhattan-Mafia. Die Dreharbeiten zur letzten Staffel der Starz-Serie wurden bereits im vergangenen Jahr abgeschlossen, die Ausstrahlung ist für 2026 geplant. Pino wird als äußerst selbstbewusste Figur beschrieben. Er muss niemandem sagen, dass er der Boss ist – das weiß man bereits.

Neben Joe wird auch Leslie Grossman (54) zur Serie stoßen. Sie wird Florence "Flossie" Siegel spielen, Manhattans prominenteste Zuhälterin. Die Figur führt an der Oberfläche ein luxuriöses Leben, ist als Tochter eines jüdischen Mobsters aber ebenso tough, clever und strategisch wie ihr Vater. Die beiden neuen Charaktere kommen zu einem entscheidenden Zeitpunkt in die Serie. Denn die vierte Staffel endete mit einem epischen Showdown zwischen Kanan und seiner Mutter Raq, bei dem der junge Mann auf seine Mutter schoss, nachdem er überzeugt war, dass sie hinter den Morden an seinem besten Freund Famous und seiner Freundin Krystal steckte. Ob Raq den Schuss überlebt hat, werden Fans erst in der finalen Staffel erfahren.

Joe kann auf eine über fünf Jahrzehnte andauernde Karriere in Film und Fernsehen zurückblicken. 2003 gewann er seinen ersten Emmy für seine Darstellung von Ralph Cifaretto in der HBO-Serie "The Sopranos". Im vergangenen Jahr wurde er für seine zweite Emmy-Nominierung geehrt, diesmal für seine Rolle als Eugene in "The Last of Us". Zu seinen bekanntesten Filmen gehören Matrix, "Auf der Flucht" und zuletzt "Bad Boys: Ride or Die". In der Serie "Power Book III: Raising Kanan" wird die Vorgeschichte von Kanan Stark erzählt, einem beliebten Bösewicht aus der ursprünglichen "Power"-Serie, und zeigt seine Entwicklung vom naiven Teenager zum skrupellosen Verbrecher.

Getty Images Joe Pantoliano, Film- und Serienstar

Getty Images Schauspieler Joe Pantoliano im August 2025

Imago Joe Pantoliano in "The Last of Us"

