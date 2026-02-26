OnlyFans: Diese krasse Summe verdiente Anne Wünsche bisher

Anne Wünsche (34) hat erneut einen Einblick in ihren beeindruckenden Verdienst auf der Bezahlplattform OnlyFans gegeben. Die Influencerin ist dort seit rund drei Jahren aktiv und verkauft Nacktfotos von sich. Auf Instagram zeigt sie nun stolz, wie viel sie seit dem Start bereits verdient hat. Auf ihrem Handy ist zu sehen, dass die Dreifach-Mama insgesamt über vier Millionen Euro eingenommen hat – genauer gesagt 4.240.397 Dollar nach Abzug. "Wir sind aktuell bei über 90.000 für den Februar", berichtet sie, wobei sie betont: "Es ist kein Scam, es ist kein Schei*, es ist kein Fake, es ist wirklich so."

Im Vergleich zu früheren Monaten sind die aktuellen Zahlen allerdings sogar ein kleiner Einbruch. Im Januar lag ihr Monatsverdienst laut Social Media nämlich fast doppelt so hoch wie im Februar. Besonders lukrativ scheint der November für die ehemalige Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin zu sein. Sowohl im November 2024 als auch im November 2025 war die Zahlungsbereitschaft ihrer Kunden außergewöhnlich hoch. Im November 2025 erreichte Anne sogar unfassbare 208.078 Dollar vor Abzug der Steuern – ihr bisheriger Rekordmonat. Schon vor einem Jahr hatte die Wahlberlinerin ihr Einkommen offengelegt, damals lag der durchschnittliche Monatsverdienst bei rund 40.000 Euro.

Am vergangenen Valentinstag ließ Anne ihre Fans auf Instagram nicht zu kurz kommen. Sie präsentierte sich in sexy roten Dessous und sorgte mit heißen Fotos für Begeisterung in ihrer Community. Viele Fans kommentierten ihre Bilder mit Flammen-Emojis und Komplimenten. Ein Bewunderer schrieb sogar: "Ehrlich jetzt – wie viele Valentinstags-Nachrichten hast du heute schon bekommen? Ich will wissen, wie hart meine Konkurrenz ist." Die Influencerin nahm das Rampenlicht rund um den romantischen Tag also sichtlich mit Humor.

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, Influencerin

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, November 2025

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, Influencerin