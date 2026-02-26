Jennifer Garner spricht Klartext über Co-Parenting mit Ben

Jennifer Garner (53) hat sich in einem bemerkenswert offenen Interview mit dem Magazin Bustle über die gemeinsame Erziehung ihrer drei Kinder mit Ex-Mann Ben Affleck (53) geäußert. Die Schauspielerin beschreibt die Herausforderungen des Co-Parentings in getrennten Haushalten als bittersüß. Seit der Trennung wachsen Violet (20), Fin (17) und Samuel (13) zwischen zwei Welten auf – eine Situation, die Jennifer sowohl als Verlust als auch als Gewinn empfindet. "Ich werde Mama und Papa; er wird Papa und Mama", erklärte die 53-Jährige gegenüber dem Magazin und fügte hinzu: "Man kann gar nicht anders, oder? Weil man nicht den Vorteil hat, dass beide Seiten von Yin und Yang unter einem Dach vereint sind."

Ihr Fazit: Man müsse "ein bisschen von beidem" in die eigene Erziehung einbringen. Was die Schauspielerin, die glaubt, ihren Kindern hier und da peinlich zu sein, so nüchtern formuliert, hat für sie durchaus einen emotionalen Preis. "Da geht schon etwas verloren", räumte Jennifer in dem Interview ein, fügte jedoch hinzu, dass dabei auch etwas gewonnen werde. Die Balance zwischen beiden Elternrollen unter einem Dach zu finden, sei ohne den Vorteil einer intakten Familie eben eine besondere Herausforderung. Ben betonte gegenüber E! News obendrein, wie kompliziert es sei, Kinder im Rampenlicht großzuziehen: "Man bürdet seinen Kindern etwas auf, wenn man ein öffentliches Leben führt, und das ist kompliziert." Wichtig sei ihnen, den Teenagern und ihrem jüngsten Sohn Freiraum zu lassen, damit sie ihren eigenen Weg finden können.

Jennifer und Ben waren von 2005 bis 2018 verheiratet und haben trotz der Trennung stets betont, dass das Wohl ihrer Kinder an erster Stelle steht. Beide Elternteile verfolgen eine ähnliche Erziehungsphilosophie, wenn es um die Zukunft ihrer Sprösslinge geht. Sie wollen ihren Kindern ohne Druck den nötigen Raum geben, um ihren eigenen Weg zu finden und ihre eigenen Entscheidungen zu treffen. "Man muss sie erwachsen werden und ihre eigenen Entscheidungen treffen lassen. Man kann es nicht kontrollieren", verriet Jennifer kürzlich dem britischen Magazin Marie Claire UK. Auch Ben, der Ex-Mann von Jennifer Lopez (56), hatte sich im Januar bei der Premiere des Thrillers "The Rip" in Los Angeles zu diesem Thema geäußert und betont, dass ihre Berufe die Erziehung nicht einfacher machen würden.

Anzeige Anzeige

Getty Images Jennifer Garner und Ben Affleck bei den Oscars, Februar 2013

Anzeige Anzeige

Getty Images Jennifer Garner mit ihren Kindern Violet (hinten), Seraphina und Samuel

Anzeige Anzeige

Getty Images Jennifer Lopez und Ben Affleck, Oktober 2025