Hillary Clinton behauptet: Sie ist Epstein nie begegnet

Hillary Clinton (78) hat vor dem House Oversight Committee ausgesagt und dabei betont, sich nicht daran erinnern zu können, Jeffrey Epstein (†66) jemals begegnet zu sein. In einem Gebäude im Norden des Bundesstaates New York, unweit ihres Wohnorts Chappaqua, stellte sich die ehemalige Außenministerin den Fragen des House Oversight Committee. Die Befragung fand hinter verschlossenen Türen statt, obwohl die Clintons zunächst auf eine öffentliche Anhörung gedrängt hatten. Medienberichten von Fox News und TMZ zufolge nutzte Hillary ihre Eröffnungserklärung, um den Ausschuss scharf zu kritisieren: "Sie haben mich zur Aussage gezwungen, obwohl Sie genau wissen, dass ich kein Wissen habe, das Ihre Untersuchung unterstützen könnte." Sie behauptet, die Befragung diene lediglich dazu, von den Handlungen von US-Präsident Donald Trump (79) abzulenken und diese zu vertuschen.

Die Politikerin warf dem Ausschuss vor, sich nicht auf die eigentliche Aufklärung zu konzentrieren. "Ein Ausschuss, der sich bemüht, Menschenhandel zu stoppen, würde versuchen zu verstehen, welche spezifischen Schritte notwendig sind, um ein System zu reparieren, das es Epstein ermöglicht hat, 2008 mit seinen Verbrechen davonzukommen", erklärte Hillary den Berichten zufolge. Aber das geschehe nicht. Zudem bestritt sie jegliche Kenntnis über die Verbrechen von Jeffrey Epstein und Ghislaine Maxwell (64). Der Vorsitzende des Ausschusses, James Comer, hatte zuvor erklärt, dass geschlossene Anhörungen vor öffentlichen Hearings dem üblichen Verfahren entsprächen.

Der Ausschuss des Repräsentantenhauses befasst sich umfassend mit der Aufarbeitung des Missbrauchskomplexes um den verstorbenen Finanzier und will dabei die früheren Kontakte der Clintons zu Epstein beleuchten. Bill Clinton (79) soll am Freitag ebenfalls aussagen. Beiden Clintons werden in diesem Fall keine Verbrechen vorgeworfen. Das Ehepaar betont, nur wenige Informationen über Epstein zu besitzen. Ghislaine Maxwell hatte in der Vergangenheit behauptet, die Clintons seien ihre persönlichen Freunde gewesen und nicht die von Epstein. Bill sei nur auf ihr Drängen hin erlaubt worden, Epsteins Flugzeug zu nutzen, um zu Veranstaltungen der Clinton Foundation zu fliegen.

Getty Images Hillary Clinton, Februar 2022 in New York

Getty Images Hillary Clinton, 2022

