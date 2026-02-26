Midlife-Krise: Oliver Mommsen (57) ist jetzt im Fitness-Wahn

Während einige sich im Alter chirurgisch verjüngen, setzt Oliver Mommsen (57) auf Sport. Und das treibt er bis auf die Spitze. Der Schauspieler erzählt im Interview mit der Neuen Osnabrücker Zeitung, dass sportliche Aktivitäten seinen ganzen Alltag bestimmen. Sogar während des Gesprächs steht sein Fuß auf einer Faszienrolle. "Ich lebe in einer jahrelangen Midlife-Krise. Nennen Sie irgendein Sportgerät – ich habe es oder ich will es haben", meint Oliver stolz. Er reise grundsätzlich mit Springseil und Rollschuhen im Gepäck. Neben jeglicher Form von Sport gehört auch Tee zu seinem Gesundheits-Konzept. Die Zubereitung von Tee ist für den gebürtigen Düsseldorfer eine echte Wissenschaft: "Ich habe sogar, kein Scherz, ein Tee-Thermometer, um den Jasmintee bei 70 Grad zubereiten zu können."

Der Sport wird für Oliver sicherlich auch eine Art Ausgleich sein. Immerhin ist er als Schauspieler viel beschäftigt. Jahrelang war er eine feste Institution beim Bremer Tatort. Dort ermittelte er von 2001 bis 2019 als Hauptkommissar Nils Stebefreund. Seinem Aus bei den Kultkrimis am Sonntagabend trauert der 57-Jährige aber nicht hinterher. Vergangenes Jahr erzählte er im Interview mit t-online, dass ihm mit der Zeit immer mehr Dinge am "Tatort"-Set auf die Nerven gingen. "Ich habe gemerkt, dass ich zu selbstgefällig wurde", erzählte Oliver. Er sei auf der Straße kaum noch mit seinem richtigen Namen angesprochen worden, sondern nur mit dem Namen seiner Rolle. Berufliche Weiterentwicklung schien kaum noch stattzufinden, weshalb Oliver es schließlich als "Befreiung" wahrnahm, den "Tatort" zu verlassen.

Abseits des Rampenlichts ist vor allem eine Frau Olivers größte Stütze. Nach der Trennung von seiner Frau Nikola noch vor der Pandemie stellte er der Öffentlichkeit 2024 seine neue Partnerin vor. Dabei handelt es sich um die Moderatorin Katja Runge. Beim Schlittenhunderennen "Baltic Lights" in Usedom feierten sie ihr Pärchen-Debüt auf dem roten Teppich. Im Gespräch mit Bunte verriet Oliver, dass das Kennenlernen mit Katja nicht ganz einfach war – nach 30 Jahren Ehe schien er ein wenig eingerostet: "Das war der Horror. Das war teilweise echt schräg." Tatsächlich kennen die beiden sich aber schon eine ganze Weile, denn auch Katja ist das Rampenlicht nicht fremd. Seit Jahren moderiert sie die Sendung "buten un binnen" und steht selbst vor der Kamera.

Getty Images Oliver Mommsen, Schauspieler

Getty Images Oliver Mommsen, Schauspieler, 2025

ActionPress "Tatort"-Star Oliver Mommsen und Katja Runge

