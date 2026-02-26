Beckhams schmeißen Megaparty anlässlich Cruz' 21. Geburtstag

Cruz Beckham (21) durfte gleich zweimal feiern: Nachdem seine Eltern David Beckham (50) und Victoria Beckham (51) bereits in der vergangenen Woche eine große Party anlässlich seines 21. Geburtstags geschmissen hatten, folgte nun eine weitere Sause im angesagten Londoner Restaurant "The Fat Badger" in Notting Hill. Cruz, der am 20. Februar seinen Ehrentag hatte, erschien gemeinsam mit seiner Freundin Jackie Apostel zu den Feierlichkeiten. Auch Cruz' älterer Bruder Romeo (23) war unter den Gästen, während die stolzen Eltern David und Victoria elegant gekleidet eintrafen. Die A-List-Party war jedoch nicht nur Cruz gewidmet – gefeiert wurde auch der Geburtstag von Caroline Gautier, einer engen Freundin der Familie, die derzeit Cruz' Musikkarriere managt.

Zur illustren Gästeliste gehörten unter anderem Foo-Fighters-Sänger Dave Grohl (57) und seine Ehefrau Jordyn Blum (49) sowie Ex-Arsenal-Stürmer Ian Wright mit seiner Partnerin Nancy Hallam. Auch Davids bester Freund Dave Gardner war mit seiner Freundin Jessica Clarke vor Ort. Laut einem Insider der Daily Mail gegenüber hatten die Beckhams "eine großartige Zeit mit tollem Essen, Tanzen und viel Gelächter". Cruz zeigte sich bei seiner Ankunft von seiner spielerischen Seite und hielt selbst eine Kamera hoch, um die wartenden Fotografen zu fotografieren. Das "Fat Badger" gilt mit seinem 120 Euro teuren Degustationsmenü als eines der gefragtesten Restaurants in Notting Hill.

Cruz startet nun seine UK-Tour, die am Mittwoch in Birmingham in der Location Madame Roux beginnt. Seine Freundin Jackie, die ebenfalls Musikerin und zehn Jahre älter ist als Cruz, postete kürzlich auf Instagram eine Geburtstagsbotschaft an Caroline und schrieb, dass sie ohne deren Hilfe Cruz' Karriere nicht hätten aufbauen können. Die erste große Geburtstagsfeier für Cruz hatte bereits in der vergangenen Woche im Mayfair-Restaurant "The Maine" stattgefunden. Dort feierten Familie und Freunde unter dem Motto "Grande Beatle Ball" – eine Hommage an Cruz' größtes musikalisches Vorbild – bis in die frühen Morgenstunden; auch David, Victoria, Jackie, Romeo und die jüngste Tochter Harper (14) waren dabei gewesen.

Instagram / victoriabeckham Die Beckham-Familie im März 2025

Getty Images Jordyn Blum und Dave Grohl am 18. Oktober 2025

Getty Images Cruz Beckham und Jackie Apostel in Paris