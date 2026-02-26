Kinder-Event: Fergie holte sich Rat bei inhaftiertem Epstein

Sarah Ferguson (66) gerät mit neuen Enthüllungen aus den Epstein-Akten erneut in die Schlagzeilen. Aus jetzt veröffentlichten Unterlagen des US-Justizministeriums geht hervor, dass die frühere Duchess of York im Sommer 2009 ausgerechnet Jeffrey Epstein (†66) per E-Mail um Rat gebeten haben soll – und zwar, wie sie eine Kinderhilfsorganisation vermarkten könne. Zu diesem Zeitpunkt saß der Unternehmer bereits wegen Anwerbung zur Prostitution, darunter auch mit Minderjährigen, im Gefängnis in Palm Beach. Dennoch zeigte sich Sarah in dem Schriftverkehr laut Daily Mail begeistert von seinen Vorschlägen und lobte ihn mit den Worten: "Hat dir schon jemand gesagt, dass du ein Genie bist?"

Laut People Magazine nahm der E-Mail-Austausch seinen Anfang mit einem Schreiben von Amr A. Al-Dabbagh. Der damalige Leiter der saudischen Investmentbehörde bedankte sich nach einem Treffen im Royal Lodge in Windsor bei Sarah für signierte Kinderbücher und berichtete ihr von der von ihm gegründeten "Stars Foundation", die sich für benachteiligte Kinder einsetzt. Diese Nachricht leitete Sarah bereits am nächsten Tag weiter und kurz darauf meldete sich Jeffrey Epstein direkt aus dem Gefängnis. Er entwickelte prompt Ideen für die Kampagne und schlug vor, die Mütter-Initiative wie einen emotionalen Film-Trailer aufzuziehen, angelehnt an den US-Army-Slogan "Be All You Can Be".

Aus den jüngst veröffentlichten Dokumenten geht hervor, dass Sarah auch nach Jeffreys Verurteilung weiterhin engen Kontakt zu ihm hielt. Auch Sarahs Ex-Mann Andrew Mountbatten-Windsor (66) steht wegen seiner Verbindungen zu Jeffrey derzeit im Fokus der Ermittlungen. Der ehemalige Prinz wurde am 19. Februar wegen des Verdachts der Amtsverletzung vorübergehend festgenommen. Währenddessen soll Sarah angeblich untergetaucht sein. Laut Daily Mail habe sie Großbritannien verlassen und sich zunächst in der Schweizer Rehaklinik Paracelsus Recovery aufgehalten – aktuell soll sie sich jedoch in den Vereinigten Arabischen Emiraten befinden.

Anzeige Anzeige

Collage: Getty Images, ActionPress / CapitalPictures Collage: Sarah Ferguson und Jeffrey Epstein

Anzeige Anzeige

Getty Images Sarah Ferguson in der Royal Box beim Wimbledon Championship 2025 in London

Anzeige Anzeige