Droht König Charles wegen Andrew-Skandal bald die Abdankung?

Neuer Wirbel um den in Ungnade gefallenen Andrew Mountbatten Windsor (66) bringt seinen Bruder König Charles III. (77) unter Druck: In Großbritannien diskutieren Medien und Beobachter derzeit offen, ob der Monarch eines Tages abdanken und das Zepter an Thronfolger William (43) weiterreichen könnte. Auslöser ist die weiter schwelende Affäre um Andrews Verbindung zu Jeffrey Epstein (†66). Der Royal verbrachte seinen Geburtstag in der vergangenen Woche auf einer Polizeiwache, während Ermittler mehrere seiner Anwesen in Großbritannien durchsuchten, wie britische Medien berichten. Die Affäre überschattet einmal mehr den Palastalltag – und rückt Charles in den Fokus, der bereits früher hart durchgegriffen hatte.

Die Angelegenheit werfe "fundamentale Fragen für die Institution der Monarchie auf", sagte der Verfassungsexperte und Royal-Kenner Craig Prescott von der Londoner Universität Royal Holloway jetzt laut The Sun. Dass die Affäre um Andrew eine mögliche Abdankung von König Charles wahrscheinlicher macht, hält Prescott nicht für ausgeschlossen. Allerdings gibt der Experte zu bedenken, dass es dem König bislang einigermaßen gut gelungen sei, Schaden von sich abzuwenden. "Ich denke, die Menschen haben eine Menge Mitgefühl für den König und die Situation, in der er sich befindet", so Prescott.

Charles hatte seinem jüngeren Bruder bereits vor einiger Zeit alle Ämter, Titel und Ehrungen aberkannt. Zudem komplimentierte er Andrew aus dem luxuriösen Anwesen Royal Lodge hinaus. Es gilt als weithin anerkannt, dass Charles sich bereits gegen die Rolle seines Bruders als Handelsbeauftragter der Regierung ausgesprochen hatte. In Großbritannien ist derzeit viel vom Niedergang der Monarchie die Rede. Der Skandal um Andrew und dessen Verbindung zum Sexualstraftäter Epstein, der einen Missbrauchsring betrieb, dem viele Mädchen und Frauen zum Opfer fielen, wird als eine Zäsur gewertet, die in der Geschichte Großbritanniens ihresgleichen sucht.

Anzeige Anzeige

Imago Bei einem Adventsgottesdienst in der Westminster Abbey: König Charles III.

Anzeige Anzeige

Getty Images Andrew Mountbatten-Windsor, September 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinz William und Prinzessin Kate beim Staatsbankett auf Schloss Windsor