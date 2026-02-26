Epsteins Butler durfte nie im selben Raum mit ihm sein

Jeffrey Epstein (†66) verbrachte zwischen 1995 und seinem Tod 2019 fast 170 Mal Zeit in Paris, wo er in einer Luxuswohnung im 16. Arrondissement unweit des Arc de Triomphe lebte. Valdson Vieira C., der 18 Jahre lang als Butler für den verurteilten Sexualstraftäter arbeitete und in einer der Dienstwohnungen des Gebäudes lebte, berichtete nun in einer Vernehmung von einer strikten Regel seines Arbeitgebers: "Ich durfte nicht dorthin gehen, wo er sich aufhielt", erklärte der Brasilianer gegenüber Libération. Wenn Epstein einen Raum betrat, musste der Angestellte diesen sofort verlassen. Ihm sei bereits bei seiner Einstellung eingetrichtert worden, dass er sich nur im Ess- und Wohnzimmer bewegen dürfe.

Trotz der eingeschränkten Bewegungsfreiheit bekam C. einiges mit. "Es war ein Ballett an jungen Frauen", beschrieb er, was er in der Pariser Wohnung beobachtete. Der Butler erinnerte sich an eine große Anzahl oft sehr junger Frauen, von denen viele "wie Models" gewirkt hätten. Dabei fiel ihm über die Jahre eine erschreckende Gewohnheit seines Arbeitgebers auf: "Ich habe bemerkt, dass er manchmal junge Frauen traf, die bereits schlank waren, aber einige Zeit später noch schlanker zurückkamen." An eine seltene Bemerkung Epsteins erinnerte sich C. besonders: Als eine etwa 25-jährige Französin mit dunkler Haut zu Besuch kam, habe Epstein anschließend zu ihm gesagt: "Valdson, ich mag sie nicht." Der Butler ergänzte: "Tatsächlich mochte Monsieur nur sehr schlanke Frauen ohne Kurven. Und sie hatte Kurven."

Die Pariser Staatsanwältin Laure Beccuau ermittelt derzeit gegen französische Staatsbürger, die möglicherweise in die Machenschaften von Epstein verwickelt waren. Frankreich spielt dabei eine Schlüsselrolle, da es das einzige Land außerhalb der USA ist, in dem Epstein Immobilien besaß. Zu seinen Besuchern in Paris zählten laut dem Butler zahlreiche berühmte und einflussreiche Personen. Besonders eng war Epstein mit dem ehemaligen Modelagenten Jean-Luc Brunel verbunden, der im Verdacht stand, Teil des Menschenhandel-Netzwerks gewesen zu sein. "Fast jedes Mal, wenn Herr Epstein nach Paris kam, besuchte ihn Herr Jean-Luc", erinnerte sich der Angestellte. Gemeinsam gründeten die beiden die Agentur MC2, die laut den veröffentlichten Akten als Rekrutierungsapparat für Epsteins Missbrauchsnetzwerk diente.

