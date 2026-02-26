Nur Schlafwandeln? DJ Odymel bestreitet Missbrauchsvorwurf

Gegen den Schweizer DJ Odymel wird aktuell wegen versuchter Vergewaltigung ermittelt. Hintergrund ist die Anzeige einer Frau, die ihm einen sexuellen Übergriff vorwirft. In einem Statement bei Instagram versucht der Musiker, sich jetzt zu erklären. In dem langen Text betont er, der Vorfall sei in einem Zustand des Somnambulismus passiert. Das ist eine Art Schlafwandeln, bei der Betroffene Dinge ausführen, ohne sich daran erinnern zu können. Genau das sei Odymel passiert, er habe keine Erinnerung daran, und die angeblichen Geschehnisse seien für ihn genauso beängstigend. Es habe nie zuvor einen vergleichbaren Fall gegeben. "Ohne mich jemals über den Schmerz stellen zu wollen, den diese Geschichte verursachte, erschütterte es mich zutiefst zu erkennen, dass ich möglicherweise jemanden verletzt oder eine Bedrohung dargestellt hatte, während ich mich in einem Zustand völliger Bewusstlosigkeit befand", meint er. Er habe sein Bestes gegeben, der Frau zuzuhören und zu verstehen.

Odymel habe sich mit der Frau zusammengesetzt, und sie habe ihn gebeten, sich therapeutische Hilfe zu suchen, um diese "unwillkürlichen Handlungen" verstehen zu können. "Ich folgte ihrem Rat, sowohl aus Respekt vor ihrer Bitte als auch aus meinem eigenen Wunsch heraus zu verstehen und sicherzustellen, dass so etwas nie wieder passieren würde", stellt er klar. Um der Frau Klarheit und eine Art von Befreiung zu schaffen, habe der DJ von Anfang an mit den ermittelnden Behörden kooperiert. Auch einer von ihr beantragten Untersuchung in der Schlafmedizin habe er zugestimmt, obwohl er das nicht musste. Die Entscheidung habe Odymel vor allem getroffen, damit so ein Vorfall sich nicht wiederhole.

Den Vorfall, bei dem Odymel im Schlaf versucht haben soll, mit seiner Begleitung sexuelle Handlungen zu initiieren, sei für ihn selbst immer noch schwer begreiflich. Auch verstehe er, dass seine Erklärung mit dem Schlafwandeln für Skepsis sorgt. "Ich verstehe, dass es wie ein einfacher Ausweg erscheinen mag, das Schlafwandeln dafür verantwortlich zu machen. Wie ich meiner Familie anvertraut habe, wäre ich selbst einer solchen Erklärung gegenüber sehr skeptisch gewesen", betont er. Der Vorfall spiegele aber nicht sein normales Verhalten wider. Dennoch tue ihm diese Nacht von Herzen leid: "Abgesehen von den medizinischen Überlegungen bin ich mir der traumatischen Auswirkungen dieser Nacht sehr bewusst und es tut mir aufrichtig leid."

Odymel, Schweizer DJ

DJ Odymel im November 2025

Odymel im August 2025

