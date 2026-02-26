Das ist über die nächste "Bridgerton"-Hauptfigur bekannt

Fans der beliebten Netflix-Serie Bridgerton können aufatmen: Der Streaming-Dienst hat bereits im Mai 2025 offiziell bestätigt, dass nicht nur eine fünfte, sondern auch eine sechste Staffel produziert wird. Einen konkreten Starttermin gibt es zwar bislang nicht, doch die Dreharbeiten für Staffel fünf sollen im Frühjahr 2026 beginnen. Entsprechend dürften die neuen Folgen frühestens ab 2027 zu sehen sein. Ende Februar kommen zunächst noch die letzten vier Episoden der vierten Staffel, bevor die Fans sich auf weitere pikante Geschichten aus Mayfair freuen können.

Besonders viel Gesprächsstoff lieferte Serienmacherin Jess Brownell bei der Pariser Premiere zur vierten Staffel. Sie trug zwei Einstecktücher mit den Initialen "E" und "F" und bestätigte vor Ort in einem Interview, dass diese beiden Buchstaben für die Protagonistinnen der kommenden Staffeln fünf und sechs stehen. Damit rücken offenbar Eloise und Francesca Bridgerton ins Rampenlicht. Welche der beiden Schwestern zuerst ihre große Liebesgeschichte erzählt bekommt, ist allerdings noch unklar. Die Macher der Serie sind in der Vergangenheit bereits von der Reihenfolge der Buchreihe von Julia Quinn abgewichen, sodass eine eindeutige Vorhersage schwierig bleibt.

In den Büchern wäre laut Reihenfolge eigentlich Eloise als Nächstes an der Reihe, deren Geschichte im fünften Roman "In Liebe, Ihre Eloise" erzählt wird, während Francescas Story erst im sechsten Buch "Ein hinreißend verruchter Gentleman" folgt. Allerdings wurden auch die Geschichten von Colin und Benedict in der Serie bereits vertauscht. Francesca hat zwar in Staffel drei mit John Stirling bereits ihre große Liebe gefunden, doch ihre Geschichte ist noch längst nicht auserzählt. Netflix denkt derweil bereits über weitere Spin-off-Projekte nach, ähnlich wie bei der erfolgreichen Prequel-Serie "Queen Charlotte: Eine Bridgerton Geschichte".

Netflix Eloise und Francesca Bridgerton in Staffel 3 von "Bridgerton"

Liam Daniel/Netflix Yerin Ha als Sophie Beckett und Luke Thompson als Benedict Bridgerton in "Bridgerton" Staffel 4

Netflix Eloise Bridgerton und Penelope Featherington in Staffel 4, Folge 4