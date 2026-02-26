WWM-Kandidat überrascht Günther Jauch mit Penisring-Story

Bei Wer wird Millionär? sorgte Feuerwehrmann Can Calik am Montagabend mit einer ungewöhnlichen Anekdote für Aufsehen im Studio. Der Kandidat berichtete Moderator Günther Jauch (69) von einem kuriosen Rettungseinsatz, bei dem sein Team in eine Notaufnahme gerufen wurde, um einem älteren Mann zu helfen. Der Patient, der laut Calik "ein bisschen älter" als der 69-jährige Günther sei, steckte in einem Stahl-Penisring fest, den er nicht mehr selbst entfernen konnte. Der Ring hatte laut der Zeitung 20 Minuten eine Materialstärke von acht Millimetern, weshalb normale Zangen nicht ausreichten. Das Feuerwehrteam musste das Metall schließlich mit einer Flexscheibe auf einem Dremel durchtrennen.

Der Feuerwehrmann schilderte die heikle Prozedur im Detail: Um Verletzungen zu vermeiden, habe man einen Holzspatel unter den Ring geschoben und die Stelle gekühlt. Nach fünf bis zehn Minuten und Schnitten an Ober- und Unterseite des Rings sei der Mann befreit gewesen. Mehrere Urologen hätten den Eingriff "aus Interesse" mitverfolgt. Günther reagierte sichtbar irritiert auf die Geschichte und zog sogar seinen eigenen Ehering vom Finger, um sich die Situation besser vorstellen zu können. Er erkundigte sich bei Can nach möglichen Folgeschäden. Der Kandidat berichtete, dass der Penis "sehr, sehr angeschwollen" gewesen sei. Im Quiz selbst schlug sich Can solide und stieg mit 16.000 Euro aus.

Für Günther sind schräge Anekdoten aus dem Leben seiner Kandidaten nichts Neues – gerade diese Momente machen "Wer wird Millionär?" für viele Zuschauer so kultig. Mal sind es intime Geschichten aus dem Alltag eines Feuerwehrmanns, mal sind es Familienerlebnisse, die den Moderator überraschen. Erst vor Kurzem erzählte eine Kandidatin, dass ihr Sohn überzeugt gewesen sei, Günther sei sein eigener Opa, weil der Moderator seinem Großvater so ähnlich sehe. Solche Erzählungen bringen immer wieder eine private Note in die Quizshow.

Imago Günther Jauch beim Schwarz Ecosystem Summit in Berlin, 2025

RTL / Stefan Gregorowius Can Calik, "Wer wird Millionär?"-Kandidat

RTL / Stefan Gregorowius Günther Jauch, "Wer wird Millionär?", 2026