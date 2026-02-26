Liebescomeback? Hanna Sökeland und Chantal knutschen im Netz

Wurde das Feuer bei Hanna Sökeland und Chantal-Jale Kirman (25) wieder neu entfacht? Eigentlich hatte das Paar sich im Januar getrennt. Aber offenbar geben sie sich noch eine Chance. In einem Instagram-Clip zeigen sie sich jetzt nicht nur gemeinsam beim Aufbauen von Möbeln, sondern auch sehr innig. Am Ende feiern sie das selbst zusammengeschraubte Möbelstück mit nicht nur einem Kuss. "So macht Bauen Spaß", schreibt Hanna zu dem Clip. Mehr Infos bekommen die Fans nicht – und sind entsprechend irritiert. "Seid ihr doch wieder zusammen? Das freut mich total für euch", versucht ein User nachzuhaken. Ein weiterer bittet um Aufklärung: "Süß, aber klärt uns bitte auf, dachte, es war Schluss?" Wieder andere vermuten eine On-off-Beziehung: "On-off? Ich hoffe, ihr findet den richtigen Weg. Nur Liebe."

Warum Hanna und Chantal sich trennten, verrieten sie Anfang des Jahres nicht. Die ehemalige Princess Charming machte nur klar, dass das Liebes-Aus sie sehr mitgenommen hatte. "Ich war sehr enttäuscht und sehr traurig. Ich hab sie sehr geliebt und darauf musste ich erst mal klarkommen. Das war nicht einfach für mich, die letzten Wochen", erklärte sie. Für Hanna sei es bereits die achte Beziehung, die zerbrach, und damit müsse sie sich erst einmal auseinandersetzen. Sie bereue zwar nichts und sei dankbar für jede Erfahrung, aber wenn man immer alles in einer Beziehung gebe und sich auch verletzlich zeige, laufe man Gefahr, selbst verletzt zu werden.

Kennengelernt haben Hanna und Chantal sich schon vor einigen Jahren. Am Set von Köln 50667 verkörperte Chantal zusammen mit Hannas Ex Jessica Huber ein lesbisches Paar. So traf sie schließlich auch ihre spätere Partnerin. "Ausgerechnet durch meine Ex habe ich Chanti dann wirklich kennengelernt – und jetzt ist sie meine Freundin", schmunzelte Hanna vergangenes Jahr in einem Promiflash-Interview. Dann ging alles ganz schnell. Für die Reality-Bekanntheit fühlte es sich schon am Anfang so an, als würde man sich schon ewig kennen. Dementsprechend machten die beiden auch bald Pläne, in eine gemeinsame Wohnung zu ziehen.

Promiflash Chantal-Jale und Hanna Sökeland, 2025

Instagram / hannasoekeland Chantal-Jale Kirman und Hanna Sökeland im Februar 2026

Instagram / hannasoekeland Jessica Huber und Hanna Sökeland im Oktober 2023