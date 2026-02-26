Abzocke? Tyra Banks steckt in Rechtsstreit mit Ex-Vermieter

Tyra Banks (52) geht in ihrem Rechtsstreit rund um ihre Eismarke "Smize & Dream" in die Offensive: Die Unternehmerin fordert jetzt umgerechnet mehr als 42.000 Euro an Sanktionen gegen Ex-Vermieter Christopher Powell, nachdem ein geplanter Shop in Washington, D.C. nicht zustande kam. Das geht laut TMZ aus Gerichtsunterlagen hervor. Die Unternehmerin lebt mittlerweile in Australien und wirft dem Vermieter vor, sie nur wegen ihres Namens ins Visier genommen zu haben. In den Akten bezeichnet sie die Forderungen als "Promi-Abzocke". Christopher hatte die Model-Ikone sowie ihren Geschäftspartner und Freund Louis Bélanger-Martin vor Gericht gezogen – die ursprüngliche Klage ließ er im Dezember jedoch freiwillig fallen. Tyra will nun, dass das Gericht ein deutliches Signal setzt.

Der Konflikt begann im Oktober 2025, als Christopher über seine Firma Tyra und Louis verklagte. Laut Klageschrift sollten die beiden im April 2024 einen Zehnjahresmietvertrag für eine "Smize & Dream"-Fläche in seinem Gebäude unterschrieben haben. Die Immobilie in Washington, D.C. sei von ihm aufwendig hergerichtet worden. Christopher behauptet, Tyra habe das D.C.-Projekt als künftigen Flagship-Store dargestellt, der zudem benachteiligten Jugendlichen in der Stadt helfen sollte. Stattdessen, so der Vorwurf, sei in Sydney ein Standort eröffnet worden; die Fläche in D.C. sei bereits im Juni 2024 aufgegeben worden, Mieten seien ausgeblieben. In der Klage heißt es, Tyra habe ihren Status "als Waffe eingesetzt", um ihn vom Gang vor Gericht abzuhalten. Christopher verlangte daraufhin Schadenersatz von über 2,3 Millionen Euro. Tyra wies die Vorwürfe zurück und erklärte, sie habe den Mietvertrag aus triftigen Gründen beendet.

Doch nicht nur wegen der Eiscreme-Firma stand Tyra zuletzt in der Presse. In der vergangenen Woche sorgte sie auch mit ihrer offenen Bilanz über die Skandale von America's Next Top Model für Schlagzeilen. In der neuen Netflix-Doku "Reality Check: Inside America's Next Top Model" sprach die Unternehmerin überraschend ehrlich über die umstrittensten Momente ihrer Show. "Ich war damals in meiner eigenen kleinen Blase", gestand die Model-Ikone. Sie habe zunächst nicht verstanden, warum etwa die sogenannte "Rassentausch"-Challenge für so viel Empörung sorgte. Erst durch die massiven Reaktionen der Zuschauer sei ihr klar geworden, wie sehr sie danebenlag.

Getty Images Tyra Banks, Model

Getty Images Tyra Banks, November 2025

Getty Images Tyra Banks, Topmodel