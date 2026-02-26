Krebs: So erklärten es Prinz William und Kate den Kindern

Nachdem bei Prinzessin Kate (44) im Januar 2024 nach einer Bauch-OP Krebs festgestellt wurde, standen sie und ihr Mann Prinz William (43) vor einer besonders schweren Aufgabe: Wie erklären sie ihren drei Kindern, was passiert ist? Laut dem neuen Buch "William & Catherine: The Intimate Inside Story" von Journalist Russell Myers entschieden die Royals, Prinz George (12), Prinzessin Charlotte (10) und Prinz Louis (7) nicht im Unklaren zu lassen. Ein enger Vertrauter berichtet: "Beide erklärten ihnen ganz ruhig, was los war und wie lange Catherine wegbleiben musste." Ansonsten solle alles wie gewohnt weitergehen, doch ihre Mutter müsse sich etwas ausruhen.

Bevor sie mit den Kindern sprachen, informierten Kate und William Oe24 zufolge zunächst den engsten Familienkreis: Kates Schwester Pippa Middleton (42), ihren Bruder James Middleton (38) sowie die Eltern Carole und Michael Middleton (76). Erst als diese Bescheid wussten, setzten sich die Prinzessin und der Thronfolger mit ihren Kindern zusammen. Der Vertraute beschreibt die Szene als sehr emotional: "Sie erklärte den drei kleinen Kindern, dass Mama krank sei und wieder ins Krankenhaus müsse – aber dass es ihr gut gehen würde." Für das Paar war es besonders wichtig, dass die Kinder sich trotz der belastenden Diagnose so sicher wie möglich fühlen und ein Stück Alltag bewahrt bleibt.

Nach einer präventiven Chemotherapie teilte Kate im September 2024 mit, dass sie ihre Behandlung abgeschlossen habe und sich in Remission befinde. Seitdem konzentriert sie sich intensiv auf ihre Genesung und setzt sich für das Thema Krebsvorsorge ein. So ließ sie an Weihnachten einen prächtigen Christbaum aus ihrem "Together at Christmas"-Konzert in der Westminster Abbey im Oak Cancer Centre in Sutton aufstellen. Kate und William scheinen bei all den Herausforderungen eines nie aus den Augen zu verlieren, wie ein Insider in "William & Catherine: The Intimate Inside Story" verrät: "Alles, wofür Kate und William leben, sind diese Kinder. Sie sind ihre ganze Welt."

Instagram / princeandprincessofwales Prinz William und Prinzessin Kate mit ihren Kindern Charlotte, Louis und George auf der diesjährigen Weihnachtskarte

Getty Images Prinz William und Prinzessin Kate mit ihren Kindern George, Louis und Charlotte

