Manipuliert: Sie fliegt bei "Promis unter Palmen" als Zweite

Intrigen-Alarm bei Promis unter Palmen: In der zweiten Folge der Realityshow sorgt Teamkapitänin Dilara Kruse für reichlich Zündstoff in der Villa. Die 34-Jährige schmiedet einen perfiden Plan gegen Edith Stehfest (30), holt sie zunächst demonstrativ in ihr Team – nur um anschließend das entscheidende Spiel bewusst zu sabotieren. Dadurch sollten zwei Leute um ihren Verbleib in der Villa bangen müssen – die ehemalige Promi Büßen-Kandidatin und Claude Oliver Rudolph (69). Doch als Gina-Lisa Lohfink (39) dessen Ehemann Eric Stehfest (36) vorab Teile des Plans steckt, wird die Lage brenzlig. In letzter Sekunde ändert Dilara ihre Taktik und stellt schließlich Edith und Maurice Dziwak (27) auf die Nominierungsliste.

Für Edith ist der Schock groß, als sie von der Entscheidung ihrer Teamkapitänin erfährt. "Dass Dilara sich für mich und Maurice entscheidet, ist krass", sagt die Reality-Teilnehmerin entsetzt in der Show. Besonders zu schaffen macht ihr, wie gefasst die Influencerin trotz ihres harten Schachzugs wirkt. "Dass sie sich keine Sekunde schlecht fühlt, welche Sachen sie gesagt hat, sich anschauen, umarmen, miteinander schwören, das ist unglaublich", kritisiert die 30-Jährige weiter. Beim anschließenden Rauswahlduell kommt es dann knüppelhart: Nur Eric entscheidet sich dafür, Maurice aus der Villa zu wählen, alle anderen Kandidaten stimmen gegen Edith. Damit ist klar: Sie muss als zweite Bewohnerin ihre Koffer packen und die Luxusvilla verlassen.

Der Exit trifft Edith besonders deshalb hart, weil sie mit Eric als Ex-Paar in das Format gezogen ist. Der Schauspieler hatte sich in den vergangenen Tagen immer wieder schützend vor seine Frau gestellt und suchte in der Villa des Öfteren das Gespräch mit ihr, wenn es emotional wurde. Auch zwischen Edith und einigen Mitbewohnern hatten sich zuvor bereits engere Bindungen entwickelt, gemeinsame Gespräche am Pool und nächtliche Runden in der Küche schienen das Miteinander zu festigen. Umso größer wirkt nun die Enttäuschung über das Verhalten von Dilara. "Von Dilara bin ich sehr enttäuscht", stellt die Musikerin in der Sendung klar.

Joyn Alle Teilnehmer der neuen "Promis unter Palmen"-Staffel

Joyn Dilara Kruse und Edith Stehfest, "Promis unter Palmen" 2026

Joyn Eric und Edith Stehfest bei "Promis unter Palmen" 2026