Schockierende Bilder zeigen Jeffrey Epsteins Pariser Wohnung

Neu veröffentlichte Fotos gewähren einen verstörenden Einblick in die Pariser Luxuswohnung des verstorbenen Sexualstraftäters Jeffrey Epstein (†66). Die französische Zeitung Le Parisien hat jetzt Aufnahmen aus dem Jahr 2019 publik gemacht, die Ermittler bei der Durchsuchung des 18-Zimmer-Domizils an der Avenue Foch angefertigt hatten. Zu sehen sind ein rot ausgeleuchteter Massageraum, Sexspielzeug in Schubladen und Wände voller Nacktfotos – darunter auch ein Bild, das Jeffrey selbst mit zwei unbekleideten Frauen zeigt. Die Pariser Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass in diesen Räumen sexuelle Übergriffe stattgefunden haben könnten.

Die Fotos stammen teilweise aus Verfahrensunterlagen gegen Jean-Luc Brunel, einen engen Freund von Jeffrey. Dem inzwischen verstorbenen Modelagenten wurde vorgeworfen, in der Luxuswohnung Vergewaltigungen begangen zu haben. Der 75-Jährige war 2022 in einer Pariser Haftzelle tot aufgefunden worden, nachdem ihm Vergewaltigung und Menschenhandel mit minderjährigen Mädchen vorgeworfen worden waren. Nach der jüngsten Freigabe von Millionen Dokumenten durch das US-Justizministerium haben die französischen Behörden im Februar zwei neue Ermittlungen eingeleitet – wegen Menschenhandels und mutmaßlicher Finanzdelikte. Auch alte Beweismaterialien aus dem Brunel-Verfahren werden nun erneut geprüft.

Die Wohnung, die Jeffrey 2001 erworben hatte, war laut Ermittlungsunterlagen in Rot-, Orange- und Pinktönen gehalten und mit auffälliger Dekoration ausgestattet. Dazu zählten Tierpräparate, Wandtapeten mit Drachenmotiven und ein Arbeitszimmer in Rottönen. "Wir hoffen, dass all diese Daten uns helfen werden, ein gut informiertes, sehr umfassendes und möglichst vollständiges Bild des Falls zu bekommen", sagte die Pariser Staatsanwältin Laure Beccuau gegenüber der Times. Jeffrey war 2019 in einem New Yorker Gefängnis gestorben, während er wegen sexuellen Missbrauchs Minderjähriger angeklagt war.

Anzeige Anzeige

ActionPress / CapitalPictures Jeffrey Epstein im Jahr 2019

Anzeige Anzeige

Getty Images Das von Jeffrey Epstein besessene Apartmenthaus in Paris in beste Lage.

Anzeige Anzeige

ActionPress Jack Lang und Jeffrey Epstein vor dem Pariser Louvre

Anzeige