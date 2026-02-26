Ex Priya Jain spendet über 8.000 Euro für Eric Danes Familie

Priya Jain hat nach dem Tod von Eric Dane (†53) umgerechnet mehr als 8.000 Euro für seine Hinterbliebenen gespendet. Wie Us Weekly bestätigt, überwies die Schauspielerin den Betrag an die bei GoFundMe gestartete Aktion "Friends of the Dane Family", deren Begünstigte Rebecca Gayheart (54) ist. Die Kampagne, die kurz nach Erics Tod am 19. Februar live ging, hat bereits mehr als 450.000 Dollar aus rund 4.000 Spenden eingesammelt und peilt 500.000 Dollar an. Auch prominente Unterstützer wie Sam Levinson und Hailey Bieber (29) beteiligten sich.

Die Spendenplattform wurde ins Leben gerufen, nachdem Erics Familie seinen Tod nach einem zehnmonatigen Kampf gegen die Nervenkrankheit ALS öffentlich bestätigt hatte. In einem Statement hieß es, der Schauspieler sei "nach einem tapferen Kampf gegen ALS" im Kreis seiner liebsten Menschen gestorben, darunter seine Frau Rebecca und die gemeinsamen Töchter Billie und Georgia. "Er verbrachte seine letzten Tage umgeben von lieben Freunden, seiner hingebungsvollen Frau und seinen zwei wunderschönen Töchtern, Billie und Georgia, die das Zentrum seiner Welt waren", erklärte die Familie. Rebecca machte die Sammelaktion über ihre Instagram-Story bekannt und teilte dazu mehrere Familienfotos, auf denen Eric gemeinsam mit den Mädchen zu sehen war. "Danke an alle", schrieb die Schauspielerin zu dem Link.

Priya, die in Kalifornien lebt und 2025 an der Seite von Josh Duhamel (53) im Film "Not Without Hope" zu sehen sein wird, war knapp ein Jahr mit Eric liiert, nachdem beide im November 2024 erstmals miteinander in Verbindung gebracht worden waren. Wie Us Weekly berichtete, hatten die beiden ihre Beziehung Monate vor Erics Tod als Freundschaft wiederbelebt: "Sie hatten ihre Beziehung als Freunde wieder aufgebaut". Eine Quelle sagte dem Magazin außerdem: "Priya hätte nicht gedacht, dass es so schnell passieren würde". Die Schauspielerin empfinde große Verbundenheit zu Erics Familie und "weiß, wie schwer das für seine Töchter ist", so die Quelle weiter. Eric und Rebecca, die 2018 die Scheidung einreichten, blieben bis zu seinem Tod rechtlich verheiratet und teilen sich die Töchter Billie und Georgia.

Anzeige Anzeige

Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Priya Jain und Eric Dane

Anzeige Anzeige

Instagram / rebeccagayheartdane Rebecca Gayheart, Eric Dane und ihre beiden Töchter Billie und Georgia

Anzeige Anzeige

Getty Images Schauspielerin Priya Jain, Mai 2025