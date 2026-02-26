Märchenblase geplatzt: Simone Lugner bricht mit Prinz Marcus

Simone Lugner hat jetzt endgültig einen Schlussstrich unter das kurze Liebes-Kapitel mit Prinz Marcus von Anhalt (59) gezogen: "Ich muss mir einen neuen Prinzen suchen!" Das erklärte die Witwe von Bauunternehmer Richard Lugner (†91) jetzt in einem Interview mit Oe24 und machte deutlich, dass aus der Beziehung mit dem Realitystar nichts mehr wird. Auf die romantische Begegnung in Kitzbühel, bei der Marcus sich Hals über Kopf in die Österreicherin verliebt hatte und ihr versprach, sie zu seiner Prinzessin zu machen, folgte nun eine ernüchternde Funkstille.

Nach einem romantischen Treffen in der Wiener Innenstadt, bei dem Marcus mit einem üppigen Strauß roter Rosen vor Simone auf die Knie gegangen war, soll sich der selbsternannte Prinz plötzlich nicht mehr gemeldet haben. Die große Inszenierung erwies sich also als letzter Höhepunkt der Liaison, bevor die Kommunikation nun komplett verstummte. Simone zog daraus ihre Schlüsse und konzentriert sich nun lieber auf sich selbst, ihr Leben und ihre eigenen Pläne.

Gegenüber Oe24 verriet Simone jetzt, dass sie das Leben als Single aktuell in vollen Zügen genieße. Weder in ihrem Herzen noch in ihrem Alltag sei derzeit Platz für eine neue Beziehung. Kurz zuvor hatte die 44-Jährige berichtet, dass ein bereits geplantes Date mit Marcus kurzfristig geplatzt war und deutete an: "Es kommt, wie es kommen soll, und wenn der Zeitpunkt der richtige ist. Und wenn nicht, dann eben nicht." Nun scheint die Verbindung der beiden jedoch endgültig beendet zu sein.

Starpix / picturedesk.com / ActionPress Simone Lugner, Witwe von Richard Lugner

ORF Seitenblicke Simone Lugner und Prinz Marcus von Anhalt, Januar 2026

Instagram / simone_lugner Simone Lugner, Februar 2024