"Zurück in die Zukunft"-Star wegen Körperverletzung verklagt

Crispin Glover (61) steht derzeit im Zentrum heftiger Anschuldigungen. Der Zurück in die Zukunft-Star wurde nun wegen Körperverletzung und weiterer schwerwiegender Vorwürfe verklagt. Eine 30-jährige Britin, die in den Gerichtsunterlagen als Jane Doe geführt wird, wirft dem Schauspieler vor, sie mit großen Versprechen nach Hollywood gelockt zu haben. Angeblich habe Crispin ihr ein neues Leben sowie berufliche Chancen in Los Angeles in Aussicht gestellt. Laut der Klage, die unter anderem TMZ vorliegt, soll der 61-Jährige erwartet haben, dass sie nicht nur als Assistentin für ihn arbeitet, sondern auch seine Partnerin wird. Als sie am 2. März 2024 entgegen seinem Willen das Haus verließ, um eine Moschee zu besuchen, soll es eskaliert sein: Jane behauptet, er habe sie ausgesperrt und später körperlich angegriffen.

Die Klägerin schildert weiter, Crispin habe bereits 2015 erstmals über soziale Medien Kontakt zu ihr aufgenommen und sie über Jahre hinweg dazu gedrängt, nach Los Angeles zu ziehen. Im Glauben an einen Neuanfang gab sie 2024 schließlich ihre Wohnung in Europa auf, verkaufte ihren Besitz und zog zu ihm. Als sie nach dem Moscheebesuch nicht mehr ins Haus gelassen worden sei, habe sie versucht, zumindest ihre Katzen zu retten. Dabei soll Crispin sie angegriffen, am Hals gepackt und in den Schwitzkasten genommen haben, wodurch eine sichtbare Wunde und Narbe an ihrem Hals entstanden sei. Anschließend habe er laut Daily Mail die Polizei verständigt und sie fälschlich als unbefugte Eindringling dargestellt. Jane Doe gibt zudem an, dass die darauffolgenden juristischen Schritte sowie eine einstweilige Verfügung ihre Karriere und ihren Ruf nachhaltig beschädigt hätten. Heute sei sie obdachlos und emotional traumatisiert, weshalb sie nun Schadensersatz fordert.

Crispin wurde durch seine Rolle als George McFly in Zurück in die Zukunft im Jahr 1985 weltbekannt. Zwar äußerte er sich bislang nicht persönlich zu den Vorwürfen, doch sein Anwalt erklärte gegenüber der Daily Mail: "Herr Glover weist diese unbegründeten Anschuldigungen mit aller Entschiedenheit zurück." Er betonte zudem, dass Jane selbst diejenige gewesen sei, die Crispin angegriffen habe und daraufhin festgenommen wurde. Weiter heißt es: "Herr Glover beabsichtigt, sich energisch zu verteidigen und alle ihm zur Verfügung stehenden Möglichkeiten auszuschöpfen. Er ist zuversichtlich, dass das Gerichtsverfahren diese Klage als unbegründete Erfindung entlarven wird."

Getty Images Crispin Glover, Schauspieler

Getty Images "American Gods"-Star Crispin Glover

Imago Crispin Glover und Michael J. Fox in einer Szene aus "Zurück in die Zukunft", 1985