Samira verrät: Hubert rastete beim Dschungel-Nachspiel aus

Samira Yavuz (32) packt aus: In der neuen Folge ihres Podcasts "Main Character Mode" schildert die Reality-TV-Bekanntheit eine Szene, die es beim Dschungelcamp-Nachspiel hinter den Kulissen gegeben haben soll. Demnach sei Hubert Fella (58) bei einer Diskussion über die Kette von Kandidatin Simone Ballack (50) ausgerastet – eine Passage, die im Fernsehen nicht zu sehen war. "Was ich ziemlich krass fand, das hat es nämlich nicht in die Sendung geschafft, da hatten wir eine Diskussion [...] über die Kette von Simone. Hubert ist brutal ausgeflippt, er ist richtig aus seiner Haut gefahren und sagte dann sowas wie 'Dir gönne ich das gar nicht, du bist nur zu mir gekommen, weil du gewackelt hast.' Er war wirklich wutentbrannt und ich habe gar nicht geschnallt, woher das kommt", erzählt Samira.

Nach Samiras Darstellung hatte sie mit Hubert nie ein Problem. "Ich hatte mit Hubert nie ein Thema, ich habe mich nie sonderlich mit ihm gestritten, es gab nur die Thematik mit der Kette", berichtet sie in ihrem Podcast. Samira stellt sich nach wie vor hinter Simone. Für sie habe das Schmuckstück mehr Gewicht als Ohrstöpsel, die Hubert gerne behalten wollte. Außerdem betont die Influencerin, dass TV-Bekanntschaften selten dauerhaft halten: "Mir ist klar, dass man sich in Formaten keine Freunde macht oder nur sehr, sehr selten, das ist immer eine Zweckbeziehung für das Format."

Hinter den deutlichen Worten steckt auch Samiras aktuelles Herzensprojekt: In "Main Character Mode" teilt sie regelmäßig persönliche Eindrücke aus ihrem Leben nach den Drehs und gibt Einblicke in Dynamiken, die Zuschauer oft nicht mitbekommen. Die zweifache Mutter ist seit Jahren aus Realityformaten bekannt und spricht dort immer wieder darüber, wie sie Familie und Öffentlichkeit unter einen Hut bringt. Hubert wiederum gehört ebenfalls zu den präsenten Gesichtern der Realitywelt. Beide begegneten sich nun beim Dschungelcamp-Nachspiel erneut vor laufenden Kameras.

Collage: Imago, IMAGO / Eventpress Collage: Samira Yavuz und Hubert Fella

RTL Hubert Fella und Simone Ballack im Dschungelcamp 2026

Instagram / samirayasminleila Samira Yavuz, Realitystar