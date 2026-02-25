Hubert und Evas Lästerei im Dschungel: Das sagt Samira dazu

Hubert Fella (58) und Eva Benetatou (33) machten sich im Dschungelcamp am Lagerfeuer über Samira Yavuz (32) lustig. Die Lästereien der beiden Realitystars blieben den Zuschauern nicht verborgen, die das Ganze am Bildschirm mitverfolgen konnten. Doch damit nicht genug: Auch beim großen Nachspiel zeigte sich Hubert Samira gegenüber nicht gerade wohlgesonnen. Nun hat sich die zweifache Mutter selbst zu den Sticheleien ihrer ehemaligen Dschungel-Kollegen geäußert und ihre Sicht der Dinge in einer Instagram-Fragerunde mit ihren Followern geteilt. "Find ich alles nicht so tragisch", sagte sie auf die Frage eines Fans, wie sie zu der kleinen Lästerei von Hubert und Eva steht, und machte deutlich, dass sie durchaus mit Seitenhieben gerechnet hatte.

"War mir bewusst, dass hinter meinem Rücken über mich geredet wird. Nichts wird so heiß gegessen, wie es gekocht wird", erklärte sie ihre Gelassenheit. Gleichzeitig zeigte sie sich überrascht von der Härte, mit der Hubert über sie sprach: "Aber dass Hubert so ein Problem mit mir hat, war mir zu keinem Zeitpunkt bewusst." Samira machte deutlich, dass sie mit diesem Groll nicht gerechnet hatte. "Weiß auch nicht, wo sein Unmut herkommt, hatte eigentlich kein Thema mit ihm", wunderte sie sich. Einen möglichen Auslöser sieht sie in einer kleinen Alltagsszene aus dem Camp: "Bis auf das mit den Ohropax, aber das wollte ich einfach gesagt haben, weil ich's im Interview auch gesagt hatte. Es war unnötig in meinen Augen, da muss irgendwo seine Antipathie entstanden sein", führte die Influencerin ihre Gedanken weiter aus. Samira spielte hierbei auf ihre Anmerkung zu Schlafgeräuschen und Hilfsmitteln im Camp an – ein Detail, das im Zusammenschnitt und anschließend am Lagerfeuer offenbar für Gesprächsstoff sorgte.

Mit Huberts Unmut scheint Samira nicht gerechnet zu haben. Zwischen Eva und Samira hatte es hingegen schon in Australien eine deutliche Konfrontation gegeben, die beide Frauen später zunächst als geklärt beschrieben. Eva ließ gegenüber RTL durchblicken, für sie sei die Sache abgehakt, und auch Samira zeigte sich zuversichtlich, nachdem sie die Dinge im Camp direkt angesprochen hatte. Beim großen Wiedersehen in Deutschland kochten die Emotionen allerdings erneut hoch. Beide machten sich Vorwürfe – und Eva sagte anschließend sogar, Samira könne ihr dankbar sein, "dass sie in dieser Sendung drin war mit dieser Geschichte". Nun versucht Samira, ihren Frieden mit den Seitenhieben zu machen und richtet den Blick offenbar lieber nach vorn, statt weiter an den Dschungel-Sticheleien festzuhalten.

RTL Samira Yavuz im Dschungelcamp 2026

RTL Hubert Fella und Eva Benetatou im Dschungelcamp 2026

Imago Samira Yavuz, Reality-TV-Star

